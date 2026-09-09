Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 sep 2026 Actualizado 19:36

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

MinSalud pedirá $13.9 billones adicionales para el presupuesto General de la Nación del 2027

Ana María Vesga, anunció que pedirá $13,9 billones adicionales para el presupuesto de 2027. $12 billones serían para aseguramiento y atención en salud, y $1,9 billones para inversión.

Ana María Vesga, presidenta de Acemi

Ana María Vesga, presidenta de Acemi

Ana María Vesga, presidenta de Acemi
Añadir Caracol Radio en Google

La ministra de Salud, Ana María Vesga, anunció ante las comisiones económicas del Congreso que solicitará una adición de $13,9 billones al Presupuesto General de la Nación de 2027, con el objetivo de cubrir necesidades de funcionamiento e inversión del sector.

De acuerdo con la ministra, $12 billones estarían destinados a financiar el aseguramiento y la atención en salud de la población, mientras que los $1,9 billones restantes serían para inversión, principalmente para la recuperación de infraestructura hospitalaria afectada por el sismo y el fortalecimiento del programa de inmunización.

“Una adición presupuestal de 13,9 billones de pesos para 2027 que busca cubrir un faltante de 12 billones de pesos para la financiación del aseguramiento y atención en salud de la población y 1,9 billones para inversión”.

Vesga explicó que, de acuerdo con la distribución planteada, $12,3 billones corresponden a funcionamiento y $1,6 billones a inversión.

Dentro de la solicitud, el Ministerio de Salud requeriría $12 billones adicionales para aseguramiento y atención en salud, además de $1,4 billones para recuperar infraestructura sanitaria afectada por el sismo.

La ministra señaló que estos recursos permitirían avanzar también en la ampliación del programa de inmunización y la disponibilidad de vacunas.

Entre las demás adiciones se encuentran $20.000 millones para el Fondo de Previsión Social del Congreso (Fomprecom), destinados al pago de mesadas pensionales e indemnizaciones sustitutivas, y $366.000 millones para el Fondo de Pasivos Sociales de Ferrocarriles Nacionales, para atender obligaciones relacionadas con la Ley 4 de 1976.

También se solicitarán $24.000 millones para el Instituto Nacional de Salud, con el propósito de fortalecer sus funciones de salud pública, y $7.000 millones para el Fondo Nacional de Estupefacientes, destinados a mejorar el abastecimiento de medicamentos de control.

“Agradezco a estas honorables comisiones considerar el apoyo a esta gestión para cubrir el faltante que asegure la estabilización y la recuperación de nuestro sistema de salud”.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir