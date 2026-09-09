MinSalud pedirá $13.9 billones adicionales para el presupuesto General de la Nación del 2027
Ana María Vesga, anunció que pedirá $13,9 billones adicionales para el presupuesto de 2027. $12 billones serían para aseguramiento y atención en salud, y $1,9 billones para inversión.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, anunció ante las comisiones económicas del Congreso que solicitará una adición de $13,9 billones al Presupuesto General de la Nación de 2027, con el objetivo de cubrir necesidades de funcionamiento e inversión del sector.
De acuerdo con la ministra, $12 billones estarían destinados a financiar el aseguramiento y la atención en salud de la población, mientras que los $1,9 billones restantes serían para inversión, principalmente para la recuperación de infraestructura hospitalaria afectada por el sismo y el fortalecimiento del programa de inmunización.
“Una adición presupuestal de 13,9 billones de pesos para 2027 que busca cubrir un faltante de 12 billones de pesos para la financiación del aseguramiento y atención en salud de la población y 1,9 billones para inversión”.
Vesga explicó que, de acuerdo con la distribución planteada, $12,3 billones corresponden a funcionamiento y $1,6 billones a inversión.
Dentro de la solicitud, el Ministerio de Salud requeriría $12 billones adicionales para aseguramiento y atención en salud, además de $1,4 billones para recuperar infraestructura sanitaria afectada por el sismo.
La ministra señaló que estos recursos permitirían avanzar también en la ampliación del programa de inmunización y la disponibilidad de vacunas.
Entre las demás adiciones se encuentran $20.000 millones para el Fondo de Previsión Social del Congreso (Fomprecom), destinados al pago de mesadas pensionales e indemnizaciones sustitutivas, y $366.000 millones para el Fondo de Pasivos Sociales de Ferrocarriles Nacionales, para atender obligaciones relacionadas con la Ley 4 de 1976.
También se solicitarán $24.000 millones para el Instituto Nacional de Salud, con el propósito de fortalecer sus funciones de salud pública, y $7.000 millones para el Fondo Nacional de Estupefacientes, destinados a mejorar el abastecimiento de medicamentos de control.
“Agradezco a estas honorables comisiones considerar el apoyo a esta gestión para cubrir el faltante que asegure la estabilización y la recuperación de nuestro sistema de salud”.