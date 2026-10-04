De La Espriella advierte que recursos para Sincelejo estarán bajo control del Gobierno

“Tienen fecha de expiración”: Abelardo de la Espriella a dos presuntos cabecillas del Clan del Golfo en Sucre. Foto: transmisión Presidencia de la República.

Un fuerte cruce político se registró entre el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde de Sincelejo, Yair Acuña, por el manejo de los recursos públicos destinados a la capital de Sucre.

Durante su intervención, el mandatario cuestionó la gestión del alcalde y aseguró que su Gobierno no permitirá que los recursos nacionales queden bajo su control directo.

“Yo no soy político y yo no vine a hacer la política de siempre, yo vine a cambiar la política para siempre”, afirmó De La Espriella.

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El presidente también lanzó varios señalamientos contra Acuña, al mencionar supuestos procesos relacionados con corrupción, un video que, según dijo, estaría relacionado con el PAE y un proceso por presunto enriquecimiento ilícito. Se trata de afirmaciones hechas por el mandatario y no de hechos que esta nota dé por probados.

“¿Usted cree que yo voy a permitir que usted siga haciendo lo que sabe hacer, que es politiquería?”, le preguntó públicamente al alcalde.

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De La Espriella sostuvo que buscará una alternativa para garantizar la ejecución de los recursos destinados a Sincelejo y fue enfático en advertir que no permitirá que estos queden bajo el control de la administración municipal.

“Esta plata, señor alcalde, la voy a cuidar y para cuidarla tengo que tenerla alejada de su control”, aseguró.

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El presidente, finalmente, señaló que su Gobierno trabajará junto al departamento y el municipio para sacar adelante los proyectos de Sincelejo, pero bajo mecanismos que, según dijo, permitan garantizar el manejo de los recursos públicos.