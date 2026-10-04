Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 oct 2026 Actualizado 20:05

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

De La Espriella advierte que recursos para Sincelejo estarán bajo control del Gobierno

El presidente cuestionó al alcalde Yair Acuña y planteó buscar una fórmula para proteger los recursos públicos.

“Tienen fecha de expiración”: Abelardo de la Espriella a dos presuntos cabecillas del Clan del Golfo en Sucre. Foto: transmisión Presidencia de la República.

“Tienen fecha de expiración”: Abelardo de la Espriella a dos presuntos cabecillas del Clan del Golfo en Sucre. Foto: transmisión Presidencia de la República.

“Tienen fecha de expiración”: Abelardo de la Espriella a dos presuntos cabecillas del Clan del Golfo en Sucre. Foto: transmisión Presidencia de la República.
Añadir Caracol Radio en Google

Un fuerte cruce político se registró entre el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde de Sincelejo, Yair Acuña, por el manejo de los recursos públicos destinados a la capital de Sucre.

Durante su intervención, el mandatario cuestionó la gestión del alcalde y aseguró que su Gobierno no permitirá que los recursos nacionales queden bajo su control directo.

“Yo no soy político y yo no vine a hacer la política de siempre, yo vine a cambiar la política para siempre”, afirmó De La Espriella.

Leer más: “Se acabó su tiempo y va a saber lo duro que muerde el tigre”: De la Espriella a rector de Unicor

El presidente también lanzó varios señalamientos contra Acuña, al mencionar supuestos procesos relacionados con corrupción, un video que, según dijo, estaría relacionado con el PAE y un proceso por presunto enriquecimiento ilícito. Se trata de afirmaciones hechas por el mandatario y no de hechos que esta nota dé por probados.

“¿Usted cree que yo voy a permitir que usted siga haciendo lo que sabe hacer, que es politiquería?”, le preguntó públicamente al alcalde.

Le puede interesar: Por orden del presidente De la Espriella, declaran insubsistente al director nacional de Bomberos

De La Espriella sostuvo que buscará una alternativa para garantizar la ejecución de los recursos destinados a Sincelejo y fue enfático en advertir que no permitirá que estos queden bajo el control de la administración municipal.

Esta plata, señor alcalde, la voy a cuidar y para cuidarla tengo que tenerla alejada de su control”, aseguró.

Lea también: Auditoría forense a la DNI indaga por presunto uso irregular de inteligencia durante gobierno Petro

El presidente, finalmente, señaló que su Gobierno trabajará junto al departamento y el municipio para sacar adelante los proyectos de Sincelejo, pero bajo mecanismos que, según dijo, permitan garantizar el manejo de los recursos públicos.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado