De La Espriella anuncia agentes encubiertos para investigar corrupción dentro del Estado

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. Foto: Presidencia de la República. / Joel_Gonzalez

El presidente Abelardo De La Espriella anunció una nueva fase de su estrategia contra la corrupción y reveló que su Gobierno ya trabaja con agentes encubiertos dentro de la administración pública para investigar posibles hechos de corrupción.

Durante su intervención, el mandatario aseguró que la prioridad será proteger los recursos públicos y advirtió que quienes intenten apropiarse de ellos tendrán al Estado detrás.

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“Ya se está trabajando con agentes encubiertos en la administración pública para investigar a los corruptos”, afirmó.

De La Espriella explicó que esta estrategia estará acompañada por el denominado Bloque de Búsqueda contra la Corrupción, para el cual designó a la magistrada Cristina Lombana como secretaria de Transparencia de la Presidencia.

Según el presidente, la instrucción será utilizar información, tecnología y análisis para detectar posibles irregularidades antes de que se produzca el desvío de los recursos.

“Durante demasiado tiempo, el Estado buscó la plata después del robo. En mi Gobierno no vamos a permitir que se la roben. Nosotros queremos llegar antes”, sostuvo.

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El mandatario señaló que se hará seguimiento, cuando la ley lo permita, a contratos, anticipos, adiciones, patrimonios, sociedades, beneficiarios reales y movimientos financieros.

Además, aseguró que cualquier evidencia de delito, falta disciplinaria o detrimento patrimonial será remitida a la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría.

“Aquí no hay tribunales políticos. Hay denuncias y justicia”, manifestó.

Revisión de recursos de anteriores administraciones

El presidente también anunció que su estrategia tendrá un componente de revisión de actuaciones de gobiernos anteriores. Como ejemplo, mencionó el contrato interadministrativo 1166 de 2026 del programa Ciberpaz, por 14.984 millones de pesos, celebrado entre el anterior Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Universidad de Pamplona.

De La Espriella pidió establecer cómo fueron utilizados esos recursos, cuánto costó cada actividad y qué resultados obtuvo el país, y planteó que el caso sea sometido a una auditoría forense contractual.

“No perseguimos personas por política. Perseguimos la plata cuando hay razones objetivas para preguntar qué hicieron con ella”, aseguró.

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La ofensiva también contempla controles sobre entidades de la administración actual. El jefe de Estado mencionó decisiones relacionadas con la Alcaldía de Sincelejo, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Pamplona y la Dirección de Bomberos, insistiendo en que las investigaciones y responsabilidades corresponden a las autoridades competentes.

De La Espriella afirmó además que la estrategia no tendrá excepciones y que los controles se aplicarán a funcionarios, contratistas, aliados y personas cercanas al Gobierno.

“La amistad y el parentesco no dan patente de corso en el Gobierno del Tigre”, afirmó.

Finalmente, el presidente sostuvo que la lucha contra la corrupción debe trascender las fronteras y aseguró que su administración ya la está enfrentando como un fenómeno internacional.

“La corrupción es un delito transnacional y así hemos empezado a combatirla”, concluyó.

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