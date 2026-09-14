Gobierno direcciona hoja de ruta para la construcción de las 10 mega cárceles en el país

Una de las propuestas del gobierno de Abelardo De La Espriella, es llevar a cabo la construcción de 10 mega cárceles, con el propósito de recluir a los criminales más peligrosos e impedir que sigan delinquiendo desde prisión.

Para llevar a cabo esta iniciativa, el presidente Abelardo De La Espriella sostuvo una reunión con la ministra de Transporte, Elsa Noguera, el jefe de la Cartera de Justicia, Iván Cancino, y algunos empresarios de la construcción del país. Entre ellos, representantes de la constructora Marval.

El encuentro lo llevaron a cabo en la sede presidencial de la ciudad de Barranquilla, en donde se fijaron los primeros parámetros que tendrá esta propuesta, con la que buscan también ampliar la capacidad penitenciaria del país.

La propuesta del gobierno de Abelardo De La Espriella contempla que los nuevos establecimientos sean construidos fuera de los centros urbanos, y sean integrados principalmente por internos considerados como de alta peligrosidad.

¿Cómo adelanta la propuesta el Gobierno?

Tras dar a conocer la iniciativa, el Gobierno se encuentra adelantando una etapa de planeación, teniendo en cuenta que cada mega cárcel deberá superar los procesos relacionados con estudios técnicos, accesos viales, licencias, apropiaciones presupuestales, disponibilidad para servicios públicos y selección de terrenos para su correspondiente ejecución.

Además, debe estudiar la factibilidad de utilización asociaciones público-privadas (APP), como un mecanismo de financiación para parte de la infraestructura y reducir el gasto que saldría del Presupuesto General de la Nación.