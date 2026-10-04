Migración Colombia deportó a Sergei Vagin, ruso señalado de espionaje y nexos con el ELN

Migración Colombia hizo efectiva la deportación del ciudadano ruso Sergei Vagin, quien permanecía en Colombia en situación irregular

Migración Colombia hizo efectiva la deportación del ciudadano ruso Sergei Vagin, quien permanecía en Colombia en situación irregular y cuya permanencia en el país había sido revelada por Caracol Radio.

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La salida del territorio colombiano se produjo por instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella, quien había anunciado medidas contra Vagin luego de que Caracol Radio revelara que la Fiscalía no había investigado los señalamientos de supuesto espionaje y presuntos nexos con el ELN que rodearon su captura en 2022.

“Siguiendo las instrucciones del presidente @ABDELAESPRIELLA, Migración Colombia ya hizo efectiva la deportación del ciudadano ruso Sergei Vagin, en permanencia irregular en el país desde 2017, y quien estaba afectando la seguridad y la soberanía”, informó la entidad.

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El caso de Vagin se remonta a marzo de 2022, cuando fue capturado junto con otras personas en un operativo del Ejército y el CTI de la Fiscalía. En ese momento fue relacionado con una presunta red de apuestas ilegales y con el supuesto financiamiento de actos vandálicos durante el Paro Nacional de 2021.

Además, informes de inteligencia militar lo señalaron de realizar presuntas labores de espionaje y de tener contactos con el ELN. Sin embargo, Caracol Radio reveló que esas hipótesis no fueron comprobadas judicialmente.

Durante el juicio, el investigador principal del caso, Frank Giovanni Gutiérrez, reconoció que la Fiscalía no profundizó en esas líneas de investigación y que los supuestos nexos de Vagin con el ELN tampoco fueron verificados.

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El proceso penal que sí avanzó estuvo relacionado con tres delitos: concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a un sistema informático, en un caso relacionado con operaciones fraudulentas en plataformas de apuestas.

Tras conocer la deportación, la Embajada de Rusia en Colombia agradeció a las autoridades colombianas la decisión y sostuvo que el proceso penal contra Vagin estuvo relacionado exclusivamente con delitos económicos. La representación diplomática también rechazó las acusaciones que lo vinculaban con grupos criminales y actividades de espionaje.

Caracol Radio había revelado además que Migración Colombia contaba desde 2025 con una resolución que ordenaba la deportación de Vagin por su situación migratoria, pero esta no se había hecho efectiva hasta ahora.