El presidente Abelardo de la Espriella aprieta y el Ernesto Cortissoz sigue a medio camino

Aerocivil solo lleva 1 de 4 obras del aeropuerto internacional de Barranquilla, Ernesto Cortissoz, y promete terminarlas este año. Eso dijo la Aeronáutica Civil a Caracol Radio en respuesta a un derecho de petición. Las 4 obras para el proceso de modernización del aeropuerto internacional de Barranquilla iniciaron el 20 de agosto de 2025 y hasta el momento solo se ha terminado la sala de entrega de equipaje nacional, inaugurada el 29 de mayo de 2026.

La Aerocivil afirmó que terminará este año las tres obras que faltan: las nuevas salas de espera internacionales, la zona de inmigración y el corredor estéril.

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¿Quién paga la modernización?

Las obras se estaban pagando con recursos propios de la Aerocivil, pero habrá un aporte muy importante del Distrito. El alcalde, Alex Char, anunció que Barranquilla pondrá $40 mil millones para el aeropuerto, un monto aprobado por el Concejo de esa ciudad, del cual este año se entregarán $15 mil millones y el resto el año entrante.

¿Cómo recibió el gobierno Petro el aeropuerto?

La Aerocivil dice que recibió las salas de espera internacionales con un alto grado de deterioro y abandono, y la zona de inmigración sin ninguna intervención de la concesión anterior. Solo se ha terminado una obra y tardó nueve meses, de agosto de 2025 a mayo de 2026.

Detalles de cada obra

Hito 1: Nueva sala de entrega de equipaje llegadas nacionales

• Sistema de climatización, un área climatizada con 150 TR (toneladas de refrigeración)

• Sistema de bandas transportadoras de equipaje

• Escalera eléctrica y escalera fija

• Ascensor

• Sistema de voz y datos

• Sistema de pantallas de información de equipaje (BIDS - Baggage Information Display System)

• Sistema de red contra incendios

Hito 2: Nuevas salas de espera 2, 3 y 4 muelle internacional

• Sistema de climatización, un área climatizada con 125 TR (toneladas de refrigeración)

• Sistema de voz y datos

• Sistema de visualización de información de vuelos, FIDS (Flight Information Display System)

• Sistema de red contra incendios

• Baterías sanitarias con condiciones de accesibilidad

Hito 3: Nueva zona de inmigración muelle internacional

• Sistema de climatización, un área climatizada con 50 TR (toneladas de refrigeración)

• Escalera eléctrica y escalera fija

• Ascensor

• Sistema de voz y datos

• Sistema de visualización de información de vuelos, FIDS (Flight Information Display System)

• Sistema de red contra incendios

Hito 4: Corredor estéril

• Sistema de red contra incendios

• Sistema de climatización

• Señalización en todo el recorrido del corredor

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