El presupuesto 2027 es el costo del guayabo de tener un expresidente como Petro: Enrique Gómez

El senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, estuvo en 6AM W de Julio Sánchez Cristo para referirse a las recientes decisiones económicas que está tomando el gobierno de Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con Gómez, el gobierno está realizando las actuaciones necesarias para arreglar las finanzas del Estado.

“Estamos haciendo exactamente lo que se necesita para arreglar la casa y enderezar las finanzas del Estado, y es sincerarlas. Lo que sería absolutamente incoherente es cerrar el capítulo del desastre del fiscal de la administración Gustavo Petro y no contarle a los colombianos cuánto costó la parranda de cuatro años”, concluyó el senador.

Otras noticias: Gobierno publicó borrador de decreto para quitar límite de inversión a fondos de pensión en exterior

Por otro lado, Gómez enfatizó que no existen otras alternativas diferentes a sincerar con número lo que resalta la administración del gobierno del expresidente Gustavo Petro.

“Muchos miembros de ese gobierno hicieron aromas para sustraerse en los últimos días después de la elección del 21 de junio con más de 68 billones de pesos que fueron ejecutados a la brava”. Afirmó el senador.

Tras las recientes decisiones económicas como el presupuesto general de la nación para 2027 y el tope de la deuda interna para 2026, destacó que: “Hay que saber cuál es el costo del guayabo de haber tenido a Gustavo Petro como presidente, y ese costo es inaudito.”

La situación de caja que dejó el expresidente Gustavo Petro también fue tema crítico del senador, pues la calificó como una doctrina de tierra arrasada.

“Este es el costo que el país tiene que asumir por haber elegido a Gustavo Petro y al progresismo en nuestro país”.

Finalmente, el senador afirmó que el país debe ser positivo y que en Colombia ha salido de varias crisis.

“La confianza inversionista está volviendo gracias a las políticas del nuevo gobierno, a la retoma de la iniciativa en el tema de seguridad y, obviamente, pues hay que cumplir los compromisos”

El senador enfatizó que mal haría el gobierno del doctor De la Espriella saliendo a decir que las deudas que Petro no las pagaría.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: