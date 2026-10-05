MinAgricultura aclara llamado sobre siembra de arroz en La Guajira por pérdidas y altos costos

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, aclaró que su llamado a los productores para no sembrar arroz se refiere específicamente a La Guajira, debido a las pérdidas registradas en la zona y a los altos costos de producción.

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El funcionario sostuvo que el campo debe producir de acuerdo con las condiciones de cada territorio y defendió una mayor planeación de los cultivos de cara a 2027.

“El arroz que no se puede seguir sembrando es el de La Guajira porque es ineficiente, porque llevan más de cinco quiebras seguidas los arroceros de Fonseca”, afirmó Dangond.

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Según el ministro, pese a contar con agua del Distrito de Riego de Ranchería, los productores enfrentan bajos rendimientos y costos que dificultan la rentabilidad del cultivo.

“Si no somos capaces, si el clima no nos permite tener más de 8 o 9 toneladas por hectárea de arroz con riego, con unos costos que superan los 10 millones, no sembremos arroz porque el precio no da para compensar esos costos y esos bajos rendimientos”, explicó.

Dangond señaló que el llamado también apunta a mejorar la eficiencia de la producción arrocera en otras regiones del país, entre ellas el Tolima.

“Tenemos que ser más eficientes”, sostuvo el ministro, al insistir en que las decisiones sobre qué sembrar deben tener en cuenta los costos, los rendimientos y las condiciones climáticas de cada región.

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El funcionario también diferenció estas situaciones de los casos en los que los productores enfrentan emergencias extraordinarias. Puso como ejemplo a los arroceros del Casanare afectados por inundaciones, a quienes, según dijo, el Gobierno está apoyando.

“Fue una situación anormal de una inundación que tuvieron. En esos casos, el Gobierno, el Estado sale a apoyarlos”, concluyó Dangond.