“Un presupuesto que nos aterriza en la dura realidad”: ANDI

ANDI llama a rescatar el sistema de salud y a recuperar la confianza para garantizar su sostenibilidad / Catalina.Olaya

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Bruce Mac Master, llamó la atención sobre la situación fiscal del país y planteó que la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027 no debería centrarse únicamente en el monto total de recursos.

Según la ANDI, el proyecto presentado por el Gobierno contempla un presupuesto de 634,9 billones de pesos. De acuerdo con las cifras expuestas por el dirigente gremial, el déficit fiscal alcanzaría el 9,4% del PIB, mientras que la deuda neta se proyecta en 66,2% del PIB.

“Este presupuesto debe analizarse menos como un programa ordinario de gasto para 2027 y más como el punto de partida de una operación de estabilización fiscal. El desafío no consiste simplemente en lograr que las cuentas cierren el próximo año. Colombia necesita construir una senda creíble de recuperación para varios años, con objetivos claros de déficit, deuda, gasto e inversión”, dijo el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Bruce Mac Master .

Uno de los principales puntos de preocupación es el servicio de la deuda

Otro de los puntos críticos de este presupuesto, es la deuda, pues la Asociación afirma que este pasaría de 100,5 billones de pesos en 2026 a 155,4 billones en 2027, un incremento del 54,7%. Dentro de este rubro, las amortizaciones aumentarían 111% y los intereses, 37,3%.

Mac Master señaló que el análisis debe diferenciar entre las obligaciones que el Estado debe asumir y aquellos gastos que pueden ser modificados mediante decisiones de política pública.

También planteó que Colombia necesita una estrategia fiscal de varios años que permita definir una ruta para reducir el déficit, manejar la deuda y fortalecer los ingresos y la inversión.

Desde la ANDI también se ha advertido que los ajustes al gasto deberán considerar su impacto sobre la inversión productiva, la infraestructura, el empleo y el crecimiento económico. Para 2027, la proyección mencionada por Mac Master ubica el crecimiento de la economía en 1,8%.

Finalmente, el debate sobre el Presupuesto de 2027 continuará en el Congreso, donde deberán analizarse tanto el monto propuesto como la distribución de los recursos y las medidas necesarias para atender las obligaciones fiscales del país.