Presunto homicida de la lideresa ambiental Diana Rodríguez era su amigo de infancia

Norte de Santander

Durante las últimas horas se conoció que las autoridades capturaron en el departamento del Magdalena a Víctor Eligio del Toro Charriz, presunto responsable del homicidio de la lideresa ambiental Diana Rodríguez Madrigal.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, el hombre habría huido a ese departamento, después de haber cometido el crimen y ser blanco de un atentado en su contra.

En diálogo con Caracol Radio, Yelitza Rodríguez, hermana de la líder ambiental asesinada, aseguró que el presunto homicida es una persona muy cercana a su familia.

"Sí, lo conocemos de toda la vida“, aseguró Rodríguez, quien explicó que el hoy capturado fue “criado con nosotros, en el mismo barrio de donde nosotros somos”.

“Mi hermana le hacía muchos favores”: Yelitza Rodríguez

Yelitza Rodríguez, hermana de la líder ambiental Diana Rodríguez asesinada en el año 2023 en zona rural de San Cayetano, en Norte de Santander, aseguró que el hombre a quien las autoridades señalan como autor material del homicidio, siempre fue una persona cercana a toda su familia.

“Mi papá tenía una fábrica y le daba trabajo a él, a sus hermanos. Cuando ellos llegaron a vivir acá a Cúcuta, llegaron donde nosotros. Él llegaba a la casa, a veces no tenía ni que comer y nosotros le dábamos el plato de comida en la mesa”.

Y desde su filosofía altruista, Diana brindó ayuda en muchas oportunidades a quien terminó acabando con su vida, según lo relató Yelitza.

“Mi hermana le hacía muchos favores, lo transportaba en la moto. Él era muy allegado a nosotros, conocido de toda la vida, amigo de infancia”.

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¿Qué motivó el homicidio?

La familia Rodríguez Madrigal continúa con la incertidumbre por qué alguien a quien le dieron la mano en muchas oportunidades, terminó asesinando a Diana.

“Hasta el momento no sabemos qué lo motivó porque él todavía no ha hablado, no ha dicho nada, entonces no sabemos qué lo llevó a eso en realidad”.

El dolor sigue latente en la familia, por la brutal manera en la que la mujer de 32 años fue asesinada.

“No tiene perdón por todo lo que hizo, el daño que nos hizo, como la mató, no tiene justificación de nada la verdad”.

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Después del homicidio de Diana, su familia siguió ayudando al presunto responsable de su muerte

Yelitza Rodríguez aseguró en diálogo con Caracol Radio, que Víctor Eligio del Toro Charriz a quien las autoridades señalan como presunto homicida de la líder ambiental Diana Rodríguez, siguió en contacto con su familia, asistió a su funeral y los Rodríguez lo ayudaron a salir de la región después de ser blanco de un atentado.

“La verdad es que todo el mundo nos lo señalaba a él, porque él era el que vivía más cerca de donde la habían asesinado a ella, entonces todo el mundo lo señalaba a él, pero como ya dije, nosotros lo conocemos de toda la vida, nosotros no creíamos que una persona tan cercana y tan allegada fuera capaz de algo tan cruel, no creíamos realmente".

Yelitza narró que Víctor los acompañó en los momentos posteriores al homicidio de su hermana.

“Él después de eso fue al funeral de mi hermana, fue a las nueve noches. Después de eso le hicieron un atentado, supuestamente un accidente, él buscó a mi papá para pedirle ayuda, de que lo ayudara a salir porque lo iban a matar y mi papá vendió unos marranos para ayudarlo a sacar de acá de Cúcuta, para que se fuera para la tierra de donde él es, porque lo iban a matar”.

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Después de su salida de la región, según Yelitza, “él nos escribía, que cómo estábamos, qué fue del caso y todo eso”.

Agregó que después de la captura de Víctor y la lucha que durante tres años ha tenido su familia para que se haga justicia por el homicidio de la líder ambiental, siente “paz y tranquilidad”. Sin embargo, ahora están a la espera de saber quién sería el autor intelectual del macabro hecho que estremeció a toda Colombia.

¿Cómo fue asesinada la líder ambiental Diana Rodríguez?

La mujer de 32 años fue asesinada en el mes de abril del año 2023, cuando "se desplazaba del sector de Urimaco hacia la vereda La Florida, sector rural del municipio de San Cayetano“, según lo informó en su momento el coronel Juan Carlos Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta para ese año.

Indepaz aseguró que “esta lideresa, según información de medios locales, fue asesinada a golpes cuando se desplazaba hacia su vivienda”.

El cuerpo de la mujer fue encontrado por su familia, muy cerca a la motocicleta en la que se movilizaba.