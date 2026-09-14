Advierten aumento de venta ilegal de combustible en Cúcuta

Pimpineros vuelven a ser protagonistas en las calles de Cúcuta. / Foto: Caracol Radio Cúcuta.

Cúcuta.

La venta ilegal de combustible estaría aumentando en diferentes sectores de Cúcuta y el área metropolitana, según advirtió Yuleima García, presidenta de Sintragasolina, quien señaló que el producto incluso estaría comercializándose a precios inferiores a los de las estaciones de servicio.

“Hemos visto un incremento bastante significativo en diferentes partes de la ciudad y del área metropolitana de venta de combustible, incluso a un precio menor del que se encuentran las estaciones de servicio”, aseguró García a Caracol Radio.

La dirigente sindical manifestó que quienes comercializan el combustible de manera informal representan, desde su perspectiva, el último eslabón de una cadena cuyo origen debe ser establecido por las autoridades.

“El pimpinero como tal, pues es como el eslabón más débil de esa cadena y es la última persona a la que le llega el combustible. ¿De dónde viene el combustible? ¿Cómo lo obtienen? Pues ese es un interrogante que hay que preguntarles a las autoridades”, afirmó.

Según García, el galón de combustible puede encontrarse en las calles entre 12.000 y 12.500 pesos, mientras que en algunas estaciones de servicio el precio, cuando está subsidiado, puede estar entre 13.900 y 14.100 pesos.

“La diferencia es significativa y pues siempre el usuario va a buscar poder tener un ahorro, teniendo en cuenta también la crisis de ciudad que estamos viviendo”, explicó.

Aunque las autoridades han adelantado operativos contra la comercialización ilegal y el hurto de hidrocarburos, desde Sintragasolina aseguran que la actividad continúa e incluso habría aumentado.

“Aunque ha habido operativos, no vemos como esa disminución en las calles, sigo viendo el combustible, sigo viendo incluso más ventas de las que estaban antes”, señaló la presidenta del sindicato.

García cuestionó además cómo estaría llegando este combustible hasta Cúcuta y pidió a las autoridades establecer su procedencia y la ruta que estaría siguiendo.

“Lo que sabemos es que el combustible sigue llegando y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿cómo llega ese combustible que supuestamente viene del Cesar, que es donde se está extrayendo de manera ilegal, cómo llega a Cúcuta y pasa por todos los controles policiales dentro de ese trayecto tan largo?”, cuestionó.

La situación también genera preocupación frente al proceso de reconversión laboral anunciado para personas dedicadas a la venta informal de combustible.

Según García, durante el Gobierno anterior fueron seleccionadas 1.000 familias para hacer parte de un proyecto que contemplaba capacitaciones y posteriormente la puesta en marcha de iniciativas productivas.

Sin embargo, aseguró que las familias permanecen a la espera de la materialización de este programa.

“En estos momentos las familias están en una incertidumbre porque no sabemos si el proyecto como tal va a llegar o no y su proyecto de negocio se va a materializar o van a quedar solamente en promesas”, sostuvo.