Hospital Regional Norte rechaza infracciones contra la misión médica

Norte de Santander.

La ESE Hospital Regional Norte se pronunció frente a las infracciones contra la misión médica registradas el pasado 10 de septiembre en Tibú y rechazó las acciones que, según señaló, afectaron la prestación de servicios de salud y pusieron en riesgo al personal sanitario, los pacientes y los vehículos destinados a su atención.

A través de un comunicado, la institución recordó que la misión médica está protegida por el Derecho Internacional Humanitario y que su actuación debe ser orientada por los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia, incluso en territorios afectados por el conflicto armado.

La ESE señaló que desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos activó los canales correspondientes y comunicó la situación al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, a las autoridades de salud, a la Cruz Roja Internacional, a la Defensoría del Pueblo y a las autoridades judiciales.

También indicó que participó en el Consejo de Seguridad Municipal y en las mesas técnicas de salud convocadas para analizar las infracciones contra la misión médica.

Uno de los apartes más relevantes del pronunciamiento está relacionado con el conductor de la ambulancia, Jeisson Bonilla, que permanece secuestrado.

Sin referirse de manera directa al contenido del video que recientemente fue difundido, la institución manifestó:

“Finalmente, la ESE Hospital Regional Norte rechaza las actuaciones de carácter personal e individual asumidas por el conductor de nuestra ambulancia”.

La afirmación se conoce luego de que fuera difundido un video en el que aparece el trabajador mientras permanece en poder de un grupo armado y realiza señalamientos relacionados con el supuesto traslado de paquetes en la ambulancia.

La institución, además, reiteró que los vehículos, emblemas y trabajadores de la misión médica deben permanecer al margen de las confrontaciones y contar con las garantías necesarias para cumplir su labor.

En el comunicado, la ESE recordó que el principio de neutralidad implica que el personal sanitario debe abstenerse de tomar parte en hostilidades o controversias de carácter político, militar, religioso o ideológico, mientras que la independencia exige mantener la autonomía necesaria para adoptar decisiones profesionales priorizando el bienestar de los pacientes.

La entidad también acogió el llamado realizado por la Defensoría del Pueblo, que pidió la liberación del trabajador que continúa privado de la libertad y exigió respeto por su vida e integridad.

Finalmente, el Hospital Regional Norte advirtió que las agresiones y restricciones contra la misión médica terminan afectando la garantía del derecho a la salud, especialmente en una zona donde las condiciones de orden público ya dificultan el traslado y la atención de pacientes.

La institución insistió en la necesidad de proteger al personal sanitario, a los pacientes y a los bienes destinados a la prestación del servicio de salud, y reiteró su llamado a todos los actores para respetar los principios que amparan la misión médica.