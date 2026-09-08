El gerente nacional del Fondo Milagro llega a Pereira para conocer las zonas afectadas

Pereira

Hoy martes 8 de septiembre llega a Pereira Jaime Andrés Uribe, gerente nacional del Fondo Milagro para la reactivación económica y la reconstrucción, quien realizará un recorrido por algunos de los sectores más afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. La visita busca conocer directamente las condiciones que dejó la emergencia y las principales necesidades para avanzar en la recuperación.

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El recorrido comenzará a las 3:00 de la tarde en el sector de la Plaza Cívica Ciudad Victoria y continuará por la calle 17 hasta la carrera 8.ª, desde donde se desplazarán por diferentes puntos del centro de Pereira. En este trayecto participarán además integrantes de la Junta Directiva del Fondo Milagro, entre ellos el exalcalde pereirano Álvaro Ramírez González, recientemente designado para integrar esta instancia.

Uno de los principales objetivos de esta visita será avanzar en la definición de una estrategia que permita direccionar los recursos destinados a atender las prioridades de la emergencia, así como establecer las bases del proceso de reconstrucción y transformación de Pereira después de las afectaciones ocasionadas por el sismo.

Posteriormente, en Expofuturo, la Junta del Fondo Milagro sostendrá una reunión con el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño; el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar; autoridades locales y departamentales y representantes de los diferentes sectores gremiales. Allí se espera abordar las necesidades de recuperación económica, infraestructura y reconstrucción que enfrenta el departamento.

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Además, durante la jornada podría conocerse oficialmente quién asumirá la gerencia del Fondo Milagro en Risaralda, cargo que será clave para articular en el territorio las decisiones y recursos destinados a la recuperación de Pereira y los demás municipios afectados por la emergencia.