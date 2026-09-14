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14 sep 2026 Actualizado 12:17

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Alerta en Risaralda por familias afectadas que aún no aparecen en el registro de damnificados

En Dosquebradas, los reportes municipales hablan de entre 11.000 y 12.000 familias damnificadas, mientras que el Registro Único tendría menos de 8.000. La Gobernación pide una tercera oportunidad de inscripción.

Foto: Gobernación de Risaralda.

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Risaralda

La diferencia de miles de familias en los reportes municipales y el Registro Único de Damnificados preocupa a la Gobernación de Risaralda, que advierte que quienes no estén incluidos oficialmente podrían quedar por fuera de los programas de ayuda y reconstrucción tras el terremoto.

Lea también: Ministra de Cultura llegó a Pereira para revisar afectaciones del sector tras el terremoto.

El caso más crítico estaría en Dosquebradas, donde el Puesto de Mando Unificado municipal reporta entre 11.000 y 12.000 familias afectadas, pero en la base oficial aparecen menos de 8.000. Para el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, esta brecha debe ser atendida antes de que avance la distribución de los recursos destinados a la recuperación.

Por esta razón, la Gobernación solicitó al Gobierno Nacional habilitar una tercera etapa de registro, que permita revisar los casos que quedaron por fuera de los dos primeros cortes.

Le interesa: Ministra de Cultura llegó a Pereira para revisar afectaciones del sector tras el terremoto.

La petición ya fue planteada ante representantes del Fondo Milagro y el DAPRE, y reiterada durante la reunión con la ministra de Cultura, Paola Holguín. Para la administración departamental, cerrar esta brecha es clave para garantizar que ninguna familia afectada quede excluida de la ruta de recuperación por una diferencia en las bases de datos.

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