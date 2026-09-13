Jorge Celedón presenta “La historia mía” en el Movistar Arena: invitados, fecha y boletería

El cantante colombiano Jorge Celedón regresa a Bogotá con un concierto en el Movistar Arena el 17 de septiembre, donde se reencontrará con su público en uno de los escenarios más importantes del país. La presentación marcará el inicio de una nueva etapa en su carrera y será el punto de partida de una gira internacional que lo llevará a distintos escenarios dentro y fuera de Colombia.

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Tras años llevando el vallenato a escenarios de América y Europa, Celedón prepara un show que recorre su historia musical y la conexión que ha construido con el público a lo largo de su trayectoria. El concierto reunirá algunos de sus temas más reconocidos en un formato en vivo renovado, con una dirección técnica que integrará diseño de iluminación programado, pantallas LED y una puesta en escena contemporánea.

“Colombia siempre ha sido el corazón de mi música. Volver a cantar aquí y reencontrarme con la gente es algo que me llena de emoción”, expresó el artista.

Sobre el show:

“Vamos a contar de dónde vengo, qué es lo que soy, qué vamos a hacer y va a haber de todo. Un poco de historia de mi pueblo, de mi barrio y van a encontrar muestras culturales además del concierto”

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Invitados:

El artista confesó en entrevista con Caracol Radio que, tiene claras las canciones que tocará en el espectáculo, porque la base son los éxitos y depende también de los invitados que tendrá.

“Sería bonito, no sé si va a poder Jean Carlos Centeno para cantar temas del Binomio, va a haber un homenaje a Rafa, va a haber mucho movimiento en el escenario”.

Aseguró también que se siente muy emocionado cantando “recordándote” un tema que le compuso a Diomedes Diaz y que fue la única que él cantó de Celedón.

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Proyectos:

En paralelo, el artista realiza una nueva gira internacional que recorre distintas ciudades de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Con una trayectoria que lo ha llevado a presentarse en varios continentes, Jorgito Celedón se ha consolidado como uno de los principales embajadores del vallenato en el exterior.

Fecha:

El concierto se realizará en Bogotá el próximo jueves 17 de septiembre en el Movistar Arena.

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