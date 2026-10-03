Dua Lipa fue la invitada del octavo concierto de Shakira en su residencia en Madrid: ¿Qué cantaron?

Este sábado se transmitió en streaming a todo el mundo el octavo concierto de la residencia de Shakira en Madrid.

¿A qué hora arrancó y cuánto duró la presentación de Shakira?

La estrella colombiana arrancó su presentación después de las dos de la tarde y se extendió durante dos horas.

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¿Qué canciones interpretó en el concierto?

Shakira interpretó más de 25 canciones, como “Inevitable”, “Te Felicito”, “TQG”, “Copa Vacía”, “Loca”, “Ojos Así”, “Pies Descalzos”, entre otras.

¿Quién fue la invitada especial de la noche?

Pero el momento más destacado de la noche fue la aparición de la cantautora, actriz y modelo británica, Dua Lipa, con quien la barranquillera interpretó su clásico “Antología”.

¿Qué dijo Shakira?

“Cantar esta canción, que significa tanto para mí, con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero y por mí personalmente, porque me declaro hoy oficialmente su fan. Con ustedes, Dua Lipa”, dijo Shakira.

¿Ya Dua Lipa había cantado “Antología”?

La británica ya había interpretado la canción en su última visita a Colombia en 2025, en el marco de su “Radical Optimism Tour”, en el Estadio El Campín de Bogotá, el 28 de noviembre.

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¿Cuáles han sido los otros invitados de la residencia de Shakira en España?

De esta forma, Dua Lipa se convirtió en la cuarta invitada de residencia de Shakira, tras Laura Pausini, Alejandro Sanz y Manuel Turizo.

¿Cuántos conciertos quedan?

Shakira tendrá mañana, domingo 4 de octubre, el noveno concierto de su residencia, que dará paso al último fin de semana del 9 al 11.