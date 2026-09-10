Harry Styles anunció su gira mundial de estadios para 2027: ¿Está Colombia incluida?

El cantautor y actor inglés Harry Styles anunció este jueves su gira mundial de estadios para 2027.

¿Cuándo será la gira de Harry Styles?

El ‘Together, Together Tour’, que en 2026 consistió principalmente en presentaciones prolongadas en algunas ciudades, continuará durante la primavera y el verano de 2027 como una verdadera gira itinerante, con menos fechas y más lugares.

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¿Por dónde pasará la gira y está Colombia incluida?

La gira agregará 25 conciertos para el próximo año, visitando seis ciudades de Norteamérica en abril y mayo de 2027, antes de trasladarse a Europa en julio y agosto, donde hará escala en otras seis ciudades.

Todas las doce paradas de la gira incluyen dos noches en estadios, salvo una presentación final en Londres, donde Styles ofrecerá tres conciertos.

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¿Quiénes son los teloneros?

Entre los teloneros de los conciertos de 2027 figuran varios artistas como Kylie Minogue, Lainey Wilson, LCD Soundsystem, Tears for Fears, Tinashe, Feist, Caroline Polachek, además de CA7RIEL y Paco Amoroso.

¿Cuándo continúa la gira en 2026?

Styles se tomará un descanso durante el mes de junio antes de retomar la gira en Berlín los días 2 y 3 de julio, seguida de conciertos los días 16 y 17 de julio en París, 30 y 31 de julio en Madrid, 7 y 8 de agosto en Roma, 18 y 20 de agosto en Dublín, y 25, 27 y 28 de agosto en el estadio de Wembley de Londres.