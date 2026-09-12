Carín León vuelve al Sphere tras cancelar un show y sorprende con Pepe Aguilar y Lupe Esparza

Carín León regresó al Sphere de Las Vegas este viernes 11 de septiembre, un día después de cancelar una de sus presentaciones por un problema relacionado con sus vuelos. El cantante retomó su histórica residencia ante 20.000 espectadores, quienes lo recibieron con entusiasmo pese a las críticas que generó la cancelación en redes sociales.

El artista apareció puntual en el escenario y comenzó la noche con un mensaje dedicado a sus raíces: “¡Que viva México y que viva Hermosillo!”. Durante el espectáculo, rindió homenaje a su tierra natal, Sonora, con imágenes del desierto, cactus, coyotes, la Catedral de Hermosillo y el Cerro de la Campana proyectadas en las enormes pantallas del recinto.

Uno de los momentos más emotivos llegó durante “Cuando la vida sea trago”, cuando las pantallas mostraron fotografías de seres queridos que ya fallecieron, acompañadas de veladoras, en una parte del show llamada “La Caverna Sagrada”.

La noche también tuvo dos invitados especiales. El primero fue Pepe Aguilar, a quien Carín León presentó como una de sus grandes inspiraciones. Juntos interpretaron “Lamentablemente” y el clásico “Por mujeres como tú”.

Más adelante apareció José Guadalupe Esparza, vocalista de Bronco y uno de los ídolos de infancia de León. Ambos cantaron algunos de los éxitos más recordados de la agrupación, entre ellos “Si te vuelves a enamorar”, “Oro” y “Libros tontos”.

Durante el concierto, León también compartió con sus seguidores, firmó sombreros y discos, recibió una bandera de México y grabó videos con algunos de sus fans.

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El cantante comenzó su residencia de siete conciertos en el Sphere el 4 de septiembre. La serie continuará después de la cancelación del jueves y también tendrá una nueva etapa en 2027, con presentaciones programadas para el 16, 17 y 18 de septiembre.