Tras 25 años de trayectoria, Diomar García lanza nuevo proyecto internacional ¿De qué se trata?

El productor de eventos Diomar García, con más de 25 años de experiencia en el sector musical y de entretenimiento, comenzó como administrador de una discoteca en Cúcuta, donde la experiencia adquirida en ese lapso le dio un nuevo inicio y aspiración para adentrarse cada vez más en el mundo de los conciertos.

Durante más de dos décadas, García ha construido una sólida carrera, llegando a presentar eventos en los estadios más grandes del país. Su aporte a la música latina lo catapultó al éxito junto con otros grandes artistas en territorio colombiano.

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Trayectoria musical con grandes proyectos

El reconocimiento de grandes eventos está ligado a su nombre ‘DG Diomar García Producciones’, donde acompañó conciertos de Bad Bunny, Karol G, Maluma, Daddy Yankee, RBD, Silvestre Dangond y otros cantantes importantes dentro del género latino.

Este gran recorrido en la industria de la organización de eventos musicales le dio el reconocimiento de ser una de las cinco compañías internacionales de promoción más destacadas en el año 2024 en la edición Touring Power Players de Billboard; lo que confirmó su papel en la conversación global en la producción de eventos.

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Un nuevo capítulo para más expansión

Con la llegada a Estados Unidos, Diomar García plantea un gran escenario para una empresa que a lo largo de varios años se enfocó en perfeccionar la calidad de sus proyectos, para de esta manera expandirse tanto comercialmente, como con nuevas audiencias.

La nueva oportunidad de expansión se da en un momento clave donde el público latino cada vez más se vuelve decisivo en el mercado musical en vivo del país norteamericano, gracias al impacto de la música colombiana y de otros artistas latinoamericanos que han ganado influencia internacionalmente.

“Estados Unidos siempre ha estado dentro de nuestra visión. Después de tantos años haciendo conciertos en Colombia, sentimos que es el momento de llevar nuestra experiencia a un mercado que representa una oportunidad enorme para la música latina”, comentó Diomar García.

Con esta nueva etapa se expresa que Estados Unidos no representa un cambio de rumbo, sino que responde a una evolución natural que comprende un camino y una trayectoria óptima.

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Próximos eventos de Diomar García en Colombia

Según la página oficial de Diomar García estos son los siguientes conciertos para finales de este año en Bogotá.

Fonseca en la Casa - 28 de octubre

- 28 de octubre Juntos de Nuevo Misión Campín - 21 de noviembre

- 21 de noviembre Viajando por el Mundo Tropitour - 4 de diciembre

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