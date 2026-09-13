Instituciones para estudiar cosmetología en Medellín: ¿Cuánto tiempo dura el curso 2026?
Conozca si las instituciones dan certificado técnico o profesional y las competencias que se adquieren en el curso de cosmetología.
La cosmetología es una de las disciplinas que más fuerza ha tomado en Colombia y el mundo, pues permite mantener y en algunos casos mejorar la estética de las personas, haciendo que incremente la confianza en sí mismos.
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¿Qué es la cosmetología?
La Real Academia de la Lengua Española (RAE) define a la cosmetología como el arte de aplicar cosméticos em cabello o piel con el fin de cuidarlos o embellecerlos.
En la actualidad, la cosmetología se usa para la limpieza, hidratación y nutrición de la piel. Además, en algunos casos puede aplicarse como métodos de relajación.
¿Dónde estudiar y cuánto vale el curso de cosmetología en Medellín?
Colegiatura Colombiana de Cosmetología y Cosmiatría
- Tiempo: tres semestres o 1.300 horas
- Modalidad: presencial
- Horarios: lunes a viernes de 6:00 a 10:00 de la mañana; sábados y domingos de 6:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
- Entrega certificado técnico laboral.
Corporación educativa Indecap
- Tiempo: dos ciclos
- Modalidad: presencial
Instituto Atenea
- Tiempo: 18 meses o 1.090 horas
- Modalidad: presencial
- Horarios: diurno, nocturno o fines de semana
- Entrega certificado técnico.
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Politécnico Ciandco
- Tiempo: tres semestres
- Duración: 1.270 horas (508 teóricas y 762 prácticas)
- Horarios: 7:00 a 10:00 de la mañana, 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y 2:00 a 5:00 de la tarde.
¿Qué se aprende en un curso de Cosmetología?
- Cuidado facial: análisis cutáneo, limpiezas faciales profundas, mascarillas y principios activos.
- Tratamientos corporales: masajes estéticos, aparatología estética, reafirmantes y celulitis.
- Salud e higiene: esterilización y desinfección, anatomía y fisiología básica.
- Maquillaje y estética: maquillaje profesional y depilación.
- Gestión comercial: atención al cliente y gestión de negocio.
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...