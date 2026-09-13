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13 sep 2026 Actualizado 19:26

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Instituciones para estudiar cosmetología en Medellín: ¿Cuánto tiempo dura el curso 2026?

Conozca si las instituciones dan certificado técnico o profesional y las competencias que se adquieren en el curso de cosmetología.

Imagen de referencia de cosmetología. Foto: Getty Images

Imagen de referencia de cosmetología. Foto: Getty Images / Galina Zhigalova

Imagen de referencia de cosmetología. Foto: Getty Images
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La cosmetología es una de las disciplinas que más fuerza ha tomado en Colombia y el mundo, pues permite mantener y en algunos casos mejorar la estética de las personas, haciendo que incremente la confianza en sí mismos.

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¿Qué es la cosmetología?

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) define a la cosmetología como el arte de aplicar cosméticos em cabello o piel con el fin de cuidarlos o embellecerlos.

En la actualidad, la cosmetología se usa para la limpieza, hidratación y nutrición de la piel. Además, en algunos casos puede aplicarse como métodos de relajación.

¿Dónde estudiar y cuánto vale el curso de cosmetología en Medellín?

Colegiatura Colombiana de Cosmetología y Cosmiatría

  • Tiempo: tres semestres o 1.300 horas
  • Modalidad: presencial
  • Horarios: lunes a viernes de 6:00 a 10:00 de la mañana; sábados y domingos de 6:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
  • Entrega certificado técnico laboral.

Corporación educativa Indecap

  • Tiempo: dos ciclos
  • Modalidad: presencial

Instituto Atenea

  • Tiempo: 18 meses o 1.090 horas
  • Modalidad: presencial
  • Horarios: diurno, nocturno o fines de semana
  • Entrega certificado técnico.

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Politécnico Ciandco

  • Tiempo: tres semestres
  • Duración: 1.270 horas (508 teóricas y 762 prácticas)
  • Horarios: 7:00 a 10:00 de la mañana, 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y 2:00 a 5:00 de la tarde.

¿Qué se aprende en un curso de Cosmetología?

  • Cuidado facial: análisis cutáneo, limpiezas faciales profundas, mascarillas y principios activos.
  • Tratamientos corporales: masajes estéticos, aparatología estética, reafirmantes y celulitis.
  • Salud e higiene: esterilización y desinfección, anatomía y fisiología básica.
  • Maquillaje y estética: maquillaje profesional y depilación.
  • Gestión comercial: atención al cliente y gestión de negocio.
Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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