Nirvana recibirá el Video Vanguard Award en los MTV VMAs 2026

La existosa banda Nirvana recibirá el Video Vanguard Award en los MTV Video Music Awards 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la ceremonia para artistas que han dejado una huella en la historia de los videoclips y la cultura musical. El anuncio se hizo en este mes se septiembre, exactamente 34 años después de la primera presentación de la banda en los VMAs.

La agrupación, liderada por el fallecido Kurt Cobain junto a Krist Novoselic y Dave Grohl, se convirtió en una de las principales responsables de llevar el grunge de Seattle al escenario mundial durante los años 90.

Kurt Cobain of Nirvana during the taping of MTV Unplugged at Sony Studios in New York City, 11/18/93. Photo by Frank Micelotta. *** Special Rates Apply *** Call for Rates *** / Frank Micelotta Archive Ampliar Kurt Cobain of Nirvana during the taping of MTV Unplugged at Sony Studios in New York City, 11/18/93. Photo by Frank Micelotta. *** Special Rates Apply *** Call for Rates *** / Frank Micelotta Archive Cerrar

Uno de sus mayores referentes fue ‘Smells Like Teen Spirit’, cuyo videoclip ayudó a consolidar la imagen de Nirvana y se convirtió en uno de los videos más representativos de aquella generación. A este se suman producciones como ‘Come As You Are’, ‘Lithium’ y ‘Heart-Shaped Box’, que también hacen parte del legado audiovisual de la banda.

Nirvana tuvo además una relación importante con los MTV VMAs. En 1992, la banda se presentó por primera vez en la ceremonia y posteriormente consiguió varios reconocimientos, entre ellos premios por sus videos y como nuevo artista.

El homenaje llega más de 30 años después de la muerte de Kurt Cobain, ocurrida en 1994. Desde entonces, los integrantes sobrevivientes han participado ocasionalmente en presentaciones especiales y homenajes, manteniendo vigente la música de Nirvana.

Los MTV Video Music Awards 2026 se realizarán el 27 de septiembre en Los Ángeles. La ceremonia será transmitida por CBS y MTV y también estará disponible en Paramount+.

Con este reconocimiento, Nirvana se suma a una lista de artistas que han recibido el Video Vanguard Award por su aporte a la música y a la cultura visual. Entre los homenajeados más recientes están Mariah Carey, Katy Perry y Shakira.