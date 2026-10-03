BTS hizo vibrar Bogotá en su primer concierto: así se vivió la noche y esto se espera para hoy

La espera de los fanáticos colombianos terminó este viernes 2 de octubre, cuando BTS se presentó por primera vez en Bogotá como parte de su World Tour ‘ARIRANG’. El estadio El Campín recibió a más de 53.000 personas en una noche marcada por la música, las luces y la conexión entre los siete integrantes y el público.

El espectáculo comenzó alrededor de las 8:00 de la noche y contó con un repertorio base de 23 canciones. Sin embargo, uno de los elementos que más expectativa genera en cada fecha son las canciones sorpresa, pues el grupo ha variado estas selecciones durante su gira.

Para la primera noche en Bogotá, BTS sorprendió con ‘I’m Fine’ y ‘So What’, dos canciones que no hacen parte del repertorio base. Además, los integrantes interactuaron con los asistentes en español. Jimin, j-hope, V, Jin y los demás integrantes compartieron mensajes especiales con el público colombiano.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando V utilizó expresiones colombianas para hablarle a los fanáticos, mientras que el público respondió con diferentes muestras de cariño durante el espectáculo. Los seguidores también prepararon una bandera de Colombia con las luces del estadio y un homenaje con mariposas amarillas.

¿Qué se espera para hoy?

Este sábado 3 de octubre, BTS tendrá su segunda presentación en El Campín. El concierto está programado nuevamente para las 8:00 de la noche, mientras que el ingreso general está previsto desde las 4:30 p. m.

Uno de los principales interrogantes será qué canciones sorpresa escogerá el grupo para esta segunda fecha. Después de lo ocurrido el viernes, los seguidores esperan nuevos momentos especiales y otra interacción de los integrantes con el público colombiano.

Las dos fechas están agotadas y se espera una asistencia de más de 53.000 personas por noche. Para quienes asistirán este sábado, las autoridades recomiendan llegar con anticipación y tener en cuenta los cierres y desvíos alrededor de El Campín.

Así, Bogotá vivirá este sábado la segunda y última fecha de BTS en la capital, en una jornada que nuevamente tendrá como protagonistas a la agrupación surcoreana y a miles de seguidores de su música.

Créditos: Conciertos Colombia