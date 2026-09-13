Grupo Niche, Sean Paul y Beéle, pusieron a bailar a Bogotá en la primera jornada del Cordillera 2026

Este sábado 12 de septiembre se llevó a cabo la primera jornada de la quinta edición del Festival Cordillera.

KEI LINCH Y LATIN BROTHERS

El primer día dio inicio con la presentación de los colombianos Kei Linch y Latin Brothers, quienes abrieron los escenarios Cordillera y Cotopaxi, respectivamente, a las dos de la tarde.

DREAD MAR-I, EMMANUEL HORVILLEUR, FOBIA Y CULTURA PROFÉTICA

A las 3:30 de la tarde, fue el turno del reggae con el argentino Dread Mar-I, con éxitos como “Tú sin mí”, “Así fue”, “Nada” y “Más allá de tus ojos”.

En simultáneo, estaba su compatriota, Emmanuel Horvilleur, mitad del duo Illya Kuryai and the Valderramas, quien presentó su nuevo disco solista “Mi año gótico”.

Después de las 5 de la tarde fue el turno de México con la agrupación de rock Fobia.

Ya entrada la noche, volvió el reggae de la mano de los puertorriqueños de Cultura Profética, quienes deleitaron a los fanáticos con clásicos como “Ilegal”, “La complicidad” y “Saca, prende y sorprende”, además de presentar su nuevo trabajo discográfico tras 7 años, titulado “En bucle”.

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POLIGAMIA CON ANDRÉS CEPEDA

No muy lejos, otros vivían el regreso de Poligamia, con Andrés Cepeda a la cabeza y un viaje en el tiempo con canciones como “Desvanecer” y el esperado cierre con “Mi generación”.

ANDRÉS CALAMARO

Cerca de las 8 fue el turno de otro argentino, Andrés Calamaro, quien inició su presentación con la canción “Crímenes perfectos” y recordó su paso por Cali, Pereira y Manizales, varias de las ciudades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Pero también generando controversia y siendo objeto de chiflidos al mencionar que “las cosas buenas duran para siempre”, al referirse a la Plaza de Toros de Cali.

“El Salmón” homenajeó al 10, Diego Armando Maradona, durante su interpretación del clásico “Estadio Azteca” y cerró su presentación con temas como “Tuyo siempre”, “Mil horas”, “Flaca” y “Sin documentos”.

MEME DEL REAL (CAFÉ TACVBA)

En otro escenario se presentaba el mexicano Meme del Real, integrante de Café Tacvba y compositor de éxitos como “Ingrata”, “Las flores” y “Eres”, quien presentó su primer trabajo en solitario, “La montaña encendida”.

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GRUPO NICHE

Uno de los momentos más esperados de la noche por los asistentes del festival fue la presentación del Grupo Niche, que puso a bailar salsa a todo el Parque Simón Bolívar con “Cali Pachanguero”, “Gotas de Lluvia”, “Algo que se quede”, “Una Aventura” y “Sin sentimiento”, en compañía de Juliana.

VIRUS

No muy lejos, las leyendas del New Wave argentino, Virus, que pisaban suelo colombiano por primera vez con 40 años de historia.

BEÉLE

A las 11 de la noche, en el escenario principal, apareció el barranquillero Beéle, con su afrobeats y sencillos como “La plena”, “No tiene sentido” y “Frente al mar”.

SEAN PAUL

El cierre de la noche estuvo a cargo del jamaiquino Sean Paul, que hizo un repaso de toda su discografía y regresó a la década de los 2000 a todos los capitalinos con éxitos como “Get Busy”, “Cheap Thrills”, “Baby Boy”, “Bailando” y “No Lie”.

JORNADA DOMINGO: JARABE DE PALO, CAIFANES Y KANY GARCÍA

El domingo 13, la jornada comenzará con Briela Ojeda y Árbol de Ojos, a las 2:30 p. m., y continuará con una programación que reunirá a Tan Bionica, Jarabe de Palo, Andrés Cepeda, Dante Spinetta, Mägo de Oz, Bonka, Caifanes, Vicente García, Kany García y Diamante Eléctrico.

RICKY MARTIN

La noche tendrá como uno de sus momentos principales la presentación de Ricky Martin en el escenario Cordillera a las 10:30 p. m., mientras que el cierre estará a cargo de Doctor Krápula, Panteón Rococó y Los Amigos Invisibles.