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10 sep 2026 Actualizado 20:10

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BTS transmitirá dos conciertos de su gira por Sudamérica en cines: ¿Se proyectará el de Colombia?

Esta será la primera transmisión en vivo de BTS desde Sudamérica, que llegará a cines de todo el mundo en octubre.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: (L-R) Suga, RM, Jungkook, Jin, V, J-Hope, and Jimin of BTS perform during FIFA World Cup 2026™ Topps Final Halftime Show at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Global Citizen)

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: (L-R) Suga, RM, Jungkook, Jin, V, J-Hope, and Jimin of BTS perform during FIFA World Cup 2026™ Topps Final Halftime Show at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Global Citizen) / Kevin Mazur

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: (L-R) Suga, RM, Jungkook, Jin, V, J-Hope, and Jimin of BTS perform during FIFA World Cup 2026™ Topps Final Halftime Show at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Global Citizen)
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La agrupación surcoreana BTS anunció este jueves que dos de sus conciertos de la gira sudamericana se transmitirán en vivo en cines.

¿Ya habían transmitido desde Latinoamérica?

Esta será la primera transmisión en vivo de BTS desde Sudamérica, que llegará a cines de todo el mundo en octubre.

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¿Qué conciertos serán?

Los conciertos que se transmitirán son: el de Buenos Aires, Argentina, el 24 de octubre en América y el 25 en el resto del mundo, y el de São Paulo, Brasil, el 30 en América y el 31 en el resto del mundo.

Estos dos conciertos cerrarán la gira de BTS por la región, que también pasará por Chile y Perú.

¿Cuándo se presentarán en Colombia?

BTS se presentará en Colombia unas semanas antes, el 1 y 2 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

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¿Cuántas transmisiones ha hecho BTS?

Las transmisiones desde Latinoamérica serán el cuarto y quinto evento de Live Viewing de la histórica gira mundial ‘ARIRANG’, tras los grandes eventos globales realizados en Goyang y Tokio en abril.

Así como la monumental transmisión desde el Busan Asiad Main Stadium en junio, que marcó el regreso del grupo a casa y la celebración de su aniversario.

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