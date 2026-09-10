BTS transmitirá dos conciertos de su gira por Sudamérica en cines: ¿Se proyectará el de Colombia?

La agrupación surcoreana BTS anunció este jueves que dos de sus conciertos de la gira sudamericana se transmitirán en vivo en cines.

¿Ya habían transmitido desde Latinoamérica?

Esta será la primera transmisión en vivo de BTS desde Sudamérica, que llegará a cines de todo el mundo en octubre.

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¿Qué conciertos serán?

Los conciertos que se transmitirán son: el de Buenos Aires, Argentina, el 24 de octubre en América y el 25 en el resto del mundo, y el de São Paulo, Brasil, el 30 en América y el 31 en el resto del mundo.

Estos dos conciertos cerrarán la gira de BTS por la región, que también pasará por Chile y Perú.

¿Cuándo se presentarán en Colombia?

BTS se presentará en Colombia unas semanas antes, el 1 y 2 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

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¿Cuántas transmisiones ha hecho BTS?

Las transmisiones desde Latinoamérica serán el cuarto y quinto evento de Live Viewing de la histórica gira mundial ‘ARIRANG’, tras los grandes eventos globales realizados en Goyang y Tokio en abril.

Así como la monumental transmisión desde el Busan Asiad Main Stadium en junio, que marcó el regreso del grupo a casa y la celebración de su aniversario.