Sabrina Carpenter presenta diseño exclusivo para Johnnie Walker inspirado en su nuevo álbum

Johnnie Walker y Sabrina Carpenter ampliaron su colaboración con el lanzamiento de una botella de edición limitada de Black Label, cuyo diseño está inspirado en ‘Man’s Best Friend’, el más reciente álbum de la cantante estadounidense.

La nueva presentación lleva elementos de la identidad visual del disco al envase. Entre los detalles que más llaman la atención está un tono azul creado especialmente para esta colaboración, acompañado de huellas de perro que hacen referencia al concepto del álbum.

Con esta propuesta, la marca busca que la botella no solo sea una presentación especial de su producto, sino también una pieza para coleccionistas, al incorporar elementos relacionados directamente con el universo visual de Sabrina Carpenter y su producción musical.

El lanzamiento hace parte de la colaboración entre la cantante y Johnnie Walker, que comenzó el año pasado como parte de una campaña global. En ese momento, ambas partes también presentaron Go Go Highball, un cóctel creado dentro de la estrategia conjunta.

La nueva botella llega mientras Sabrina Carpenter continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas de la música pop. Su álbum ‘Man’s Best Friend’ amplía una etapa importante de su carrera y ahora también sirve como inspiración para esta edición especial.

La alianza busca combinar música, cultura pop y diseño, llevando elementos reconocibles de la artista a una presentación limitada de Johnnie Walker.

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El nuevo diseño se suma así a las diferentes acciones que la marca ha desarrollado junto a Carpenter desde el inicio de su colaboración.