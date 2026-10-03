¿Qué se celebra el 12 de octubre? Razón y origen del único festivo del mes 10 del 2026

Sin lugar a dudas, Colombia hace parte del listado de países con más días festivos en el mundo, jornadas de gran beneficio para los trabajadores, más aún si se trata de puentes festivos, pues pueden planear vacaciones, viajes cortos, reuniones de amigos o familiares e incluso programar fiestas y celebraciones.

Según ‘Public Holidays Global’, el territorio nacional está en el top cinco de países de América Latina con más festivos.

Después el paso de septiembre, un mes totalmente vacío de puentes festivos, llega nuevamente un día feriado, el único de octubre, para que se programe y aproveche estos tres días ya sea para descansar, compartir en familia o tener un corto viaje de vacaciones para desconectarse de la cotidianeidad.

Se trata del lunes 12 de octubre. Aquí le contamos por qué se celebra y cuál es su origen.

¿Qué se celebra el 12 de octubre?

El próximo 12 de octubre se conmemorará el Día de la Raza en Colombia.

El Día de la Raza festeja la diversidad cultural, la riqueza geográfica y natural, tradiciones, historias y obras procedentes de los pueblos indígenas nativos, colonos europeos y los cimarrones africanos. Es un recordatorio del inicio del intercambio cultural entre europeos y americanos tras la llegada de Cristóbal Colón.

Por otro lado, en otros lugares se le conoce con diferentes denominaciones, pero con el mismo objetivo:

Día de la Resistencia Indígena

Día de la Hispanidad

Día de la Diversidad Cultural

La conmemoración de este día se remonta a inicios del siglo XX, pero de forma no oficial. En el 1913 el presidente de la Unión Ibero-Americana Faustino Rodríguez-San Petro eligió el día 12 de octubre como Fiesta de la Raza, con el propósito de unificar la celebración de este día en España e Iberoamérica; no obstante a partir de 1915 se denominó Día de la Raza.

¿Cuantos festivos le quedan al 2026?

En lo que resta del 2026, a los colombianos les quedan los siguientes días feriados:

Octubre (un festivo)

Octubre 12: Día de la raza

Noviembre (dos festivos)

Noviembre 2: Todos los Santos

Todos los Santos Noviembre 16: Independencia de Cartagena

Diciembre (dos festivos)