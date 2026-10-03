Romeo Santos y Prince Royce reunieron sus grandes éxitos en una noche de bachata en Bogotá

Romeo Santos y Prince Royce llevaron su bachata al Vive Claro de Bogotá este viernes 2 de octubre, como parte de su gira ‘Mejor Tarde que Nunca Tour 2026’. La presentación hizo parte de un recorrido internacional que comenzó en abril y contempla 70 fechas.

Durante la noche, los artistas combinaron canciones de sus carreras como solistas con temas de ‘Better Late Than Never’, el álbum que lanzaron juntos en noviembre de 2025 y que se convirtió en el punto de partida de esta gira.

El público pudo disfrutar de canciones como ‘Dardos’, ‘Recházame’, ‘Celeste’ y ‘Eres Mía’, además de otros éxitos que han acompañado las carreras de ambos artistas. El montaje incluyó pantallas gigantes y diferentes bloques musicales en los que Romeo Santos y Prince Royce fueron alternando sus repertorios y compartiendo escenario.

Uno de los elementos centrales del espectáculo fue precisamente el encuentro entre dos generaciones de la bachata, con un recorrido por canciones conocidas por sus seguidores y por el material más reciente que ambos artistas crearon para su proyecto conjunto.

La gira también tiene un componente especial en su puesta en escena: el espectáculo utiliza imágenes relacionadas con Nueva York, ciudad en la que crecieron los dos artistas y donde comenzaron sus historias dentro de la música.

La presentación en Bogotá se realizó la misma noche del concierto de BTS en El Campín, por lo que la ciudad contó con dos grandes eventos musicales de manera simultánea y un dispositivo especial de seguridad. Las autoridades dispusieron cerca de 2.900 policías para acompañar las dos jornadas.

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Así, Romeo Santos y Prince Royce cerraron su paso por Bogotá con una noche dedicada a la bachata, los clásicos y sus nuevas canciones, dentro de una gira que continuará por diferentes ciudades de América y Europa.

Créditos: Bésame