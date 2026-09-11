Retirar CDT antes de tiempo en 2026: Alternativas de los bancos para cobrar el dinero urgente

En la actualidad, muchas personas toman decisiones económicas pensando en su libertad financiera, razón por la cual han dejado el ahorro tradicional y buscan convertirlo en una estrategia de construcción de patrimonio aprovechando las rentabilidades.

Ante este escenario, las personas abren un Certificado de Depósito a Término (CDT), que es un producto financiero de inversión segura donde se deposita una cantidad fija de dinero en un banco durante un tiempo determinado a cambio de una tasa de interés.

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Los CDT han tomado fuerza y se han convertido en una gran alternativa para transformar pequeños ahorros en una base financiera más sólida.

Este producto financiero de renta fija ofrece a sus usuarios una rentabilidad determinada a cambio de no mover el dinero por un periodo de tiempo específico, los cuales pueden ser de 30, 60, 90, 120, 180, 360 días o incluso más de un año.

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Cuando una persona abre un CDT está aceptando no disponer de esos recursos durante el tiempo acordado y, a cambio, la entidad bancaria le ofrece una tasa de interés que, generalmente, es más alta que la de una cuenta de ahorros tradicional.

¿Se puede retirar un CDT antes de tiempo?

Pese a este acuerdo de plazo, muchas personas se preguntan si pueden retirar o devolver el dinero de un CDT antes del periodo de tiempo acordado.

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Ante esto, es importante aclarar que retirar un CDT antes del plazo que se acordó no un derecho automático ni una obligación legal de la entidad bancaria. El acuerdo señala que el dinero debe permanecer bloqueado hasta la fecha de vencimiento, sin embargo, ante una urgencia hay algunas alternativas que se pueden implementar. Conozca algunas de ellas:

Redención anticipada: Algunos bancos permiten la posibilidad de devolver el dinero antes de tiempo, pero solo si hay un caso excepcional como calamidad médica, fuerza mayor o fallecimiento del titular.

Redención con penalización: Si el banco acepta cancelar el CDT de forma anticipada, probablemente, no pagará intereses o aplicará una multa fuerte que castiga la rentabilidad acumulada. Además, podrían descontar costos operativos, retención en la fuente o el 4x1000, lo que solo permitirá recuperar una parte o la totalidad del capital base.

Negociarlo en la bolsa de valores: La persona tendrá la posibilidad de vender el CDT por medio de un comisionista de bolsa, pero el precio de venta puede variar dependiendo del mercado. Esto quiere decir que se podría recuperar una cifra cercana a lo invertido, pero es algo que conlleva riesgos.

Venderlo o endosarlo a otra persona: Se puede negociar o vender un CDT para transferirlo a un familiar o amigo interesado cambiando el titular en la entidad financiera. Sin embargo, no es una opción sencilla, ya que no es fácil encontrar a alguien dispuesto a comprar el producto.

CDT como garantía de un crédito: Los CDT también pueden ser utilizados como respaldo garantía para otorgar préstamos de rápida aprobación, pero solo si es viable y las dos partes están de acuerdo con esta modalidad de pago.

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