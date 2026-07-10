¿Quiere ahorrar un millón de pesos en 180 días? Así podrá hacerlo con monedas de $500 y $1.000

Así podrá ahorrar un millón de pesos con monedas de $500 y $1.000 en 180 días | Getty Images

A largo de la vida y con el paso de las generaciones, a las personas les han inculcado que realizar ahorros es beneficioso en el futuro.

Una persona que tiene el ahorro como un hábito en su vida para sus proyectos personales logra acumular dinero que le puede servir como un fondo de emergencia en casos fortuitos o para destinar en viajes, compras e inversiones.

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Pese a esto, no hay un solo tipo de ahorro y cada persona tiene o crea su propio mecanismo en el manejo de dinero, ya sea siguiendo reglas tradicionales o no, pero manteniendo estable su economía personal.

Algunos de ellos destinan un porcentaje de su sueldo, mientras que otros buscan otras fuentes de ingreso extra para acumular dinero con el paso del tiempo.

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Ahorrar es una sencilla acción, pero requiere de voluntad y compromiso, que permite acumular y disfrutar de un monto determinado de dinero a largo plazo.

De igual manera, hay personas que recurren a entidades financieras que cuentas con productos para hacer un ahorro, sin embargo, algunos prefieren modelos tradicionales.

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¿Cómo ahorrar un millón de pesos en 180 días?

Algunas personas intentar ahorrar con monedas en alcancías y las que más utilizan son las de $500 y $1.000, mientras que otros guardan denominaciones de más bajo valor.

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Para lograr ahorrar un millón de pesos en seis meses (180 días) necesitará un objetivo promedio de diario de $5.555 pesos, $38.462 pesos semanales o $166.666 pesos mensuales, dependiendo de la forma en la que lo organice.

Otra manera es realizar un ahorro progresivo cada siete días. La persona puede iniciar guardando $26.000 la primera semana e incrementar $1.000 en cada semana siguiente (la segunda semana $27.000, la tercera $28.000, y así de forma sucesiva).

Al realizar este ahorro progresivo, al finalizar los seis meses (26 semanas), la persona habría superado incluso su meta llegando a acumular $1.001 .000 pesos.

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