Si gana 4 millones, ¿Cuánto debe pagar de seguridad social? % para independiente y dependiente

Conozca cuánto debe pagar de seguridad social un trabajador independiente y otro dependiente. Foto: Getty Images

La Seguridad Social en Colombia es un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado y es prestado por entidades públicas y privadas.

Este servicio público evita desequilibrios económicos y sociales que, de no resolverse, significarían la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, la maternidad o el desempleo, entre otras.

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De acuerdo con la Ley 100 de 1993, el Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia está compuesto de los sistemas de pensiones, de salud y de riesgos laborales y de los servicios sociales complementarios.

Según la ley, el pago mensual de los aportes de seguridad social puede variar, dependiendo de si es un trabajador independiente o dependiente (empleado), aplicando diferentes porcentajes sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC).

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¿Cómo paga la seguridad social un trabajador dependiente (empleado)?

En Colombia, la seguridad social se paga por medio de la Planilla Integrada de la Liquidación de Aportes (PILA), usando diferentes operadores autorizados.

En el caso del trabajador dependiente, el pago se divide entre el empleado y el empleador. La empresa descuenta el 4% para salud y el 4% para pensión directamente desde su salario.

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La compañía aporta el restante por ley siendo el 8,5% para salud y el 12% para pensión.

De esta manera, si un empleado gana $4′000.000 deberá pagar $160.000 (4%) en salud y $160.000 (pensión) para un total de $320.000, el cual será descontado del salario.

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¿Cómo paga la seguridad social un trabajador independiente?

En el país, todos los trabajadores independientes con capacidad de pago deberán realizar aportes de seguridad social, sistema que está integrado de la siguiente manera:

Sistema de seguridad social en salud.

Sistema de pensiones.

Sistema de riesgos laborales.

Sistema de subsidio familiar.

Los trabajadores independientes deberán pagar mensualmente la totalidad de la cotización, que corresponde al 12.5% del ingreso base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al 16% en materia pensional.

De esta manera, si un trabajador independiente gana $4′.000.000 deberá pagar $200.000 (12,5%) en salud y $256.000 (16%) en pensión.

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