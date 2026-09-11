Precio del café HOY 11 de septiembre: continua en caída libre el precio del grano

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy 11 de septiembre, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finaliza la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.

El precio del café pergamino seco se determina a partir de variables como la cotización internacional del café y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, factores que inciden directamente en los ingresos de los productores.

Por medio de la anterior, la Federación Nacional de Cafeteros establece diariamente un precio de referencia para la compra del café, con el propósito de brindar mayor estabilidad y transparencia en la comercialización del producto a nivel nacional.

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Este es el precio del café en Colombia hoy 11 de septiembre de 2026

Según el informe entregado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este viernes 11 de septiembre el precio del café en Colombia se cotiza en $2,005,000 COP por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

De igual forma, se menciona dentro del documento que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este 11 de septiembre se mantiene en $10.000 COP por kilogramo.

Con este nuevo reporte, el precio de la carga de café abrió la jornada con un precio por debajo del anterior registrado. Esto, comparado con el último reporte del jueves 10 de septiembre, la cotización cerró en los $2,010,000 COP por carga, por lo que el precio disminuyo unos $5.000 COP.

Datos interesantes del café

Términos y aspectos interesantes relacionados con el café según la información oficial de la Federación Nacional de Cafeteros

¿Por qué el café produce ese aroma tan distinguido?

Según la federación Nacional de Cafeteros, los aromas del café se despliegan únicamente bajo el efecto del calor, durante la torrefacción. Un fenómeno complejo de mutaciones entre proteínas, ácidos e hidratos de carbono provoca la emanación de muchísimos aromas (se pueden contar hasta un millar de compuestos aromáticos diferentes). Estas notas aromáticas pertenecen a familias de aromas muy diferentes.

El poder del aroma de la bebida es tan notorio, que incluso muchas personas piensan que es más agradable oler el café que tomarlo.

Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, 11 de septiembre

En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 11 de septiembre, en referencia FR 94:

Armenia : Carga $2,005,500 Kilo $16,044 Arroba: $200,550

: Carga $2,005,500 Kilo $16,044 Arroba: $200,550 Bogotá : Carga $2,004,250 Kilo $16,034 Arroba: $200,425

: Carga $2,004,250 Kilo $16,034 Arroba: $200,425 Bucaramanga : Carga $2,003,875 Kilo $16,031 Arroba: $200,388

: Carga $2,003,875 Kilo $16,031 Arroba: $200,388 Buga : Carga $2,006,250 Kilo $16,050 Arroba: $200,625

: Carga $2,006,250 Kilo $16,050 Arroba: $200,625 Chinchiná : Carga $2,005,375 Kilo $16,043 Arroba: $200,538

: Carga $2,005,375 Kilo $16,043 Arroba: $200,538 Cúcuta : Carga $2,003,375 Kilo $16,027 Arroba: $200,338

: Carga $2,003,375 Kilo $16,027 Arroba: $200,338 Ibagué : Carga $2,004,625 Kilo $16,037 Arroba: $200,463

: Carga $2,004,625 Kilo $16,037 Arroba: $200,463 Manizales : Carga $2,005,375 Kilo $16,043 Arroba: $200,538

: Carga $2,005,375 Kilo $16,043 Arroba: $200,538 Medellín : Carga $2,004,625 Kilo $16,037 Arroba: $200,463

: Carga $2,004,625 Kilo $16,037 Arroba: $200,463 Neiva : Carga $2,003,750 Kilo $16,030 Arroba: $200,375

: Carga $2,003,750 Kilo $16,030 Arroba: $200,375 Pamplona : Carga $2,003,500 Kilo $16,028 Arroba: $200,350

: Carga $2,003,500 Kilo $16,028 Arroba: $200,350 Pasto : Carga $2,003,500 Kilo $16,028 Arroba: $200,350

: Carga $2,003,500 Kilo $16,028 Arroba: $200,350 Pereira : Carga $2,005,375 Kilo $16,043 Arroba: $200,538

: Carga $2,005,375 Kilo $16,043 Arroba: $200,538 Popayán : Carga $2,005,625 Kilo $16,045 Arroba: $200,563

: Carga $2,005,625 Kilo $16,045 Arroba: $200,563 Santa Marta : Carga $2,007,125 Kilo $16,057 Arroba: $200,713

: Carga $2,007,125 Kilo $16,057 Arroba: $200,713 Valledupar : Carga $2,004,750 Kilo $16,038 Arroba: $200,475

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¿Cómo apoyar a la población campesina afectada por el terremoto en Colombia?

La FNC lo invita a donar a los damnificados por el terremoto de 7.4 que afectó al territorio colombiano el pasado 10 de agosto.

‘La tierra tembló, pero el corazón cafetero no se quiebra’. Bajo este lema, la FNC se compromete con las familias campesinas afectadas al acompañamiento y a la reconstrucción de los daños.

Se habilitaron tres canales para que los interesados donen su aporte, ingresando al siguiente link.

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