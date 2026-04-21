Conozca cómo puede impulsar la libertad financiera de sus hijos desde la infancia con un CDT. Foto: Getty Images( Thot )

Abril es el mes de la niñez y muchos padres de familia han transformado su idea de celebrar esta ocasión con un regalo para sus hijos y se enfocan en tomar decisiones financieras para que sus niños del mañana tengan cierta libertad financiera.

Especialistas señalan que es una oportunidad clave dejar el ahorro tradicional y convertirlo en una estrategia de construcción de patrimonio, aprovechando las rentabilidades.

Ante este escenario, muchas familias han migrado hacia un producto financiero que no solo les permita guardar el dinero, sino que lo puedan hacer crecer de formar ordenada.

Uno de ellos son los Certificados de Depósito a Término (CDT), que han tomado fuerza y se han convertido en una gran alternativa para transformar pequeños ahorros en una base financiera más sólida.

Omar Casas, gerente general de MejorCDT, señaló que “un CDT combina tres cosas que son clave cuando se piensa en el futuro de un hijo: seguridad, rentabilidad y claridad. Usted sabe cuánto va a recibir y cuándo, y eso facilita tanto la planeación financiera de los padres como el aprendizaje para los niños”.

En la actualidad, Casas explica que hay tasas cercanas al 13 %, algo que no era común hace algunos años. Esto quiere decir que el dinero que se invierta tiene mayor potencial de crecimiento.

De la alcancía al CDT

Durante años, a una persona los padres les enseñaban ahorrar para poder comprar o darse sus gustos. Sin embargo, en la actualidad, hay un entorno en que el dinero empieza a crecer desde el primer momento en el que se guarda o invierte.

“Cuando un niño entiende que su dinero no solo se guarda, sino que genera intereses (y que esos intereses vuelven a generar más) entiende el poder del interés compuesto. Ahí deja de ver el ahorro como un sacrificio y empieza a verlo como una herramienta para lograr cosas más grandes”, afirma Casas.

Con los CDT, los procesos son una herramienta que es simple, predecible y permite ver resultados reales. “Un CDT le pone estructura al ahorro. Le muestra a un niño que hay un objetivo, un plazo y un resultado. Y cuando además ve que su dinero crece, el aprendizaje deja de ser teórico y se vuelve completamente real”, explicó el experto.

Un CDT no es solo ahorrar, sino que permite a los padres construir de forma anticipada una base financiera sólida para sus hijos y sentar su vida financiera desde temprana edad.

“Cuando los padres entienden que no es solo guardar plata, sino ponerla a trabajar con el tiempo a favor, cambia completamente la perspectiva. Un CDT permite construir un capital que se traduce en oportunidades reales para los hijos”, señaló Casas.

¿Los niños pueden ser cotitulares de un CDT?

En Colombia, un menor de edad puede ser cotitular de un CDT junto a su padre, madre o tutor legal. Este mecanismo permite que los padres no solo ahorren para sus hijos, sino que puedan comenzar a construir un capital a nombre del infante para su futuro.

En la actualidad, el proceso es ágil y rápido. Un menor de edad puede abrir un CDT en compañía de su padre y se puede involucrar en metas de ahorro y ver cómo va creciendo su dinero.

“Más allá del monto, lo importante es empezar. Cuando un niño crece viendo que su dinero tiene un propósito y una evolución, se construye una base que va mucho más allá del ahorro”, explica el gerente general de MejorCDT.

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