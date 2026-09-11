Airbnb solo podría operar en algunas zonas de Medellín: polémica por nuevo POT en esa ciudad

La Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (Asohost) manifestó su preocupación por las restricciones a la vivienda turística incluidas en el proyecto de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín.

Según la asociación, las nuevas disposiciones podrían afectar los ingresos de miles de familias que actualmente utilizan sus inmuebles para prestar servicios de alojamiento turístico. Asohost aseguró que respalda la necesidad de organizar el crecimiento de la ciudad, pero pidió que las nuevas reglas tengan en cuenta la situación de quienes ya ejercen esta actividad.

El POT es el instrumento con el que Medellín define cómo se puede utilizar y desarrollar el suelo de la ciudad. Entre otros aspectos, establece qué actividades pueden realizarse en determinadas zonas y bajo qué condiciones.

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La preocupación está en que, de aprobarse el proyecto como está planteado, algunas viviendas que hoy funcionan como alojamientos turísticos podrían dejar de hacerlo por encontrarse en zonas donde esta actividad ya no estaría permitida.

De acuerdo con Asohost, el proyecto prohibiría esta actividad en amplias zonas residenciales y permitiría su funcionamiento en otras únicamente bajo ciertas condiciones. Para la asociación, esto podría terminar concentrando los alojamientos turísticos en pocos sectores y generar allí el mismo problema de saturación que la medida busca evitar.

Asohost señala que estas personas tendrían que trasladar su actividad a las zonas donde el nuevo POT sí la permita. El problema, según la organización, es que este cambio implicaría costos y dificultades para familias que actualmente dependen de esos ingresos.

Además, la asociación cuestiona que el proyecto no establezca una transición clara para quienes ya prestan este servicio. Aunque el borrador incluye la figura del “uso establecido”, Asohost sostiene que esta no cobijaría a quienes actualmente desarrollan la actividad en determinadas zonas residenciales.

Por eso, la organización advierte que algunas familias podrían quedar sin saber si podrán continuar utilizando sus inmuebles para generar ingresos mediante el turismo.

“Necesitamos reglas claras y realizables que no afecten nuestros ingresos y hogares”, afirmó Juan Camilo Vargas, presidente de Asohost, quien pidió que durante la discusión del proyecto se tengan en cuenta los argumentos técnicos y la situación de quienes ya trabajan legalmente en esta actividad.

Asohost llevó sus reparos al Concejo de Medellín, donde pidió que se analice el impacto de las nuevas reglas sobre las personas que actualmente prestan servicios de vivienda turística.

“Las personas y familias que ofrecen vivienda turística cumplen las normas, aportando a un turismo ordenado y a la economía de los barrios de Medellín. Queremos seguir construyendo una ciudad organizada, pero necesitamos reglas claras y realizables que no afecten nuestros ingresos y hogares. Es fundamental escuchar los argumentos técnicos para encontrar alternativas que alcancen los objetivos de la ciudad sin asfixiar la economía de miles de ciudadanos”, afirmó Juan Camilo Vargas, presidente de Asohost.

La asociación también recordó que la Ley 2068 de 2020 reconoce derechos a quienes desarrollan esta actividad en viviendas de destinación residencial y pidió que estos aspectos sean considerados durante la discusión del POT.

La discusión, por ahora, está centrada en cómo regular la vivienda turística sin afectar la vida residencial de los barrios ni dejar sin una fuente de ingresos a quienes ya dependen de esta actividad. Asohost aseguró que está dispuesta a participar en la construcción de nuevas reglas para Medellín.