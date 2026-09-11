La historia de la polémica foto del “Hombre que cae” de las Torres Gemelas tras atentado en 2001

La mañana del 11 de septiembre de 2001, Drew se encontraba cubriendo otro evento en Nueva York cuando fue enviado al World Trade Center tras el impacto del primer avión. Desde el lugar comenzó a fotografiar la respuesta de emergencia, los ataques y a personas que caían desde los pisos superiores de la Torre Norte.

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“The Falling Man”: Entre las imágenes tomadas por Drew se encuentra la fotografía de un hombre cayendo de la Torre Norte, conocida posteriormente como The Falling Man. La imagen fue distribuida internacionalmente y se convirtió en una de las fotografías más controvertidas del 11-S debido a la crudeza del momento que representa.

La identidad del hombre nunca ha sido establecida de manera definitiva, pero la fotografía abrió una discusión sobre los límites del fotoperiodismo: hasta dónde debe llegar un periodista al documentar el sufrimiento humano y cómo equilibrar el deber de registrar la historia con la dignidad de las víctimas y la sensibilidad de sus familias. Drew ha defendido su papel como testigo de lo que realmente ocurrió aquel día.

Hoy, a 25 años del atentado terrorista, Richard Drew, habló en 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo donde recordó cómo vivió ese momento y cómo fue que llegó a tomar esa mítica y polémica imagen.

¿Cómo fue el 11 de septiembre?

“Estaba cubriendo las finales del US Open en Nueva York, el lunes lo tuve libre y el martes fue el primer día de la semana de la moda en Nueva York. Estaba cubriendo un desfile de maternidad en Bryant Park y estaba tomando fotos a las modelos embarazadas detrás de bambalinas y cuando iba a comenzar el show, un videógrafo me dijo: “espera, hubo una explosión en el World Trade Center, un avión cayó en el World Trade Center” y en ese momento sonó mi celular, era mi editora y me dijo que un avión había caído en el World Trade Center y que me tenía que ir ahí a cubrir eso”.

El fotoperiodista recordó que estaba a unos 100 pies de distancia de las dos torres, donde pudo tomar la foto. Comentó que buscó un lugar donde no hubiese mucho humo, se fue a una calle donde podía ver ambas torres, no había tanto humo y ahí fue donde escuchó por primera vez que hubo otro avión que cayó en el World Trade Center.

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¿Qué ve ahora en esa foto?

Esta foto ha causado mucha controversia a lo largo de estos 25 años. Él la califica como una “foto silenciosa de un evento terrible”, no hay un tiroteo o una bomba, es un hombre que escogió o fue forzado a salir de esa manera del edificio. Comentó que hay dos versiones de quién podría ser esa persona, algunos dicen que sería Norberto Hernández una persona que trabajaba en una cocina, o un técnico de sonido de las reuniones que se hacían allí.

Polémica sobre la foto:

Esta foto fue muy polémica ya que reflejaba la crudeza del momento que estaban pasando las personas en el momento del atentado. El fotoperiodista indicó que no se arrepiente de haber tomado esa foto ya que “ese es mi trabajo, yo registro la historia, desde un desfile de modas hasta un atentado terrorista”.

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