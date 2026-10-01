Bruce Mac Master tiene lista su carta de renuncia a la Presidencia de la ANDI

El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, reveló en primicia que Bruce Mac Master tiene lista su carta de renuncia a la Presidencia de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI).

Sin embargo, la comunicación del presidente de la ANDI no cuenta aún con la firma.

“Colaboradores de la asociación y la opinión pública, he llegado a la conclusión de que me corresponde poner fin a mi ciclo al frente de la Asociación Nacional de Empresarios, ANDI; y he puesto esta decisión en conocimiento de la Junta de Dirección Nacional. No ha sido una decisión sencilla; en los planes de la asociación de los afiliados y en los míos propios estaba toda la determinación en concentrar todos los esfuerzos en contribuir a superar los desafíos que enfrenta hoy Colombia”, afirmó en su carta.

Mac Master finaliza su carta resaltando la importancia de la autonomía de las instituciones: “Esta situación me deja reflexiones que considero importantes para nuestra democracia; me recuerda el valor de las libertades, la importancia de la autonomía de las instituciones y la necesidad de proteger siempre los espacios desde los cuales los ciudadanos y las organizaciones pueden expresar sus posiciones, participar en la conversación pública y contribuir al desarrollo del país.”

Esta es la carta de renuncia de Bruce Mac Master

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