Bruce Mac Master tiene lista su carta de renuncia a la Presidencia de la ANDI
Caracol Radio conoció en primicia la carta de renuncia de Bruce Mac Master a la Presidencia de la Asociación Nacional de Industriales.
Bruce Mac Master tiene lista su carta de renuncia a la Presidencia de la ANDI
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El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, reveló en primicia que Bruce Mac Master tiene lista su carta de renuncia a la Presidencia de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI).
Sin embargo, la comunicación del presidente de la ANDI no cuenta aún con la firma.
“Colaboradores de la asociación y la opinión pública, he llegado a la conclusión de que me corresponde poner fin a mi ciclo al frente de la Asociación Nacional de Empresarios, ANDI; y he puesto esta decisión en conocimiento de la Junta de Dirección Nacional. No ha sido una decisión sencilla; en los planes de la asociación de los afiliados y en los míos propios estaba toda la determinación en concentrar todos los esfuerzos en contribuir a superar los desafíos que enfrenta hoy Colombia”, afirmó en su carta.
Mac Master finaliza su carta resaltando la importancia de la autonomía de las instituciones: “Esta situación me deja reflexiones que considero importantes para nuestra democracia; me recuerda el valor de las libertades, la importancia de la autonomía de las instituciones y la necesidad de proteger siempre los espacios desde los cuales los ciudadanos y las organizaciones pueden expresar sus posiciones, participar en la conversación pública y contribuir al desarrollo del país.”
Esta es la carta de renuncia de Bruce Mac Master
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Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...