“Hay que retomar conversación sobre fijación de precios de combustibles”: presidente Fedetranscarga
Arnulfo Cuervo estuvo en 6AM W hablando sobre la decisión que revierte el incremento decretado por el Gobierno para el precio de la gasolina en Colombia.
“Hay que retomar conversación sobre fijación de precios de combustibles”: Presidente Fedetranscarga
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David Otero
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