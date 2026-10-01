“Es desconcertante”, ex viceministro de Minas sobre reversazo del Gobierno por precio de la gasolina
Julio Vera, ex viceministro de Energía y Minas, afirmó que las decisiones se deben tomar en base al comportamiento de los mercados.
El ex viceministro de Minas y Energía, Julio Vera, habló sobre el reversazo del Gobierno Nacional frente al incremento del precio del galón de gasolina
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El ex viceministro de Minas y Energía, Julio Vera, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre el reversazo del Gobierno Nacional frente al incremento del precio del galón de gasolina.
“Es un poco desconcertante que intentemos manejar la política energética basado en decisiones mediáticas y no en la realidad de lo que está sucediendo en los mercados”, señaló.
Vera afirmó que las decisiones se deben tomar en base al comportamiento de los mercados, ya que le haría un gran beneficio al país.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...