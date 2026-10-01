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¿Quién será el reemplazo de Bruce Mac Master en la ANDI? Suena el nombre de Antonio Celia

Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, reveló la carta de renuncia de Bruce Mac Master a la Presidencia de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), pero también dio el nombre de Antonio Celia como posibilidad para asumir el cargo.

¿Quién es Antonio Celia?

Es un empresario colombiano que se desempeñó como presidente de Promigas de 1992 a 2018, donde se convirtió en un referente nacional en inversión social.

Tras su paso por Promigas, fue profesor en el London School of Economics.

En 2023, fue visitante académico en el Latin American Center de la Universidad de Oxford.

Hizo parte de juntas directivas como en Grupo Nutresa, Porvenir, Naturgas, ICFES, Grupo Terpel, Bolsa de Valores de Colombia, Gases del Caribe, Consejo privado de Competitividad, la Fundación La Cueva, Fondo de Inversiones para la paz, la Fundación Pies Descalzos, el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, la Fundación Ideas por la Paz, Fedesarrollo, la Fundación Empresarios por la Educación, la Universidad del Norte, la ANDI, entre otros.

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