Leonai se sincera en Millonarios: “Porque se fue Bustos, no voy a dejar de hacer las cosas bien”

Una de las novedades en la nómina de Millonarios para este semestre, Leonai Souza, habló en exclusiva con El VBAR acerca su proceso de adaptación a una nueva liga y a la importancia de los fichajes de ídolos colombianos que se han hecho en la competición.

Respecto a dichas contrataciones, el jugador habló sobre qué tanto pesa la edad en un equipo de fútbol, “se debe tener una mezcla, es importante la experiencia de jugadores como Cuadrado o James, que hacen mejores a sus equipos, pero también es importante tener la juventud porque son el futuro del fútbol colombiano”, respondió.

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Declaraciones del jugador sobre su llegada al fútbol colombiano

Por otro lado, acerca de su llegada al conjunto embajador, se le preguntó si había cambiado algo luego de que Fabián Bustos, técnico que lo había pedido, fue reemplazado por Alberto Gamero. “Yo creo que independientemente del DT yo lo que hago es trabajar y hacer lo mejor. Porque se fue Bustos no voy a dejar de hacer las cosas de la mejor manera sin importar el entrenador que esté acá, yo soy así”.

También habló de su adaptación al nuevo equipo y a la altura de una ciudad como Bogotá. Respecto a su adaptación al fútbol dijo: “no veo nada difícil, obvio tampoco es fácil pero en el futbol tenemos que seguir trabajando y procurar ser el mejor”, además, agregó que justamente la altura había sido lo más complejo “ Yo creo que lo difícil ha sido la altura es necesario acoplarse porque se siente y sobretodo haciendo ejerecicio, pero con trabajo, entrenamientos y frecuencia se logra”.

La liga colombiana en el Top 3 para Souza

El mediocampista brasileño dio su opinión acerca del nivel que tiene el fútbol colombiano, “para mi está entre las 3 mejores de América del sur. Es una campeonato muy difícil, hay grandes jugadores y con la llegada de las estrellas suma a que esté mucho mejor”. Así mismo, el jugador justificó el podio de nuestra liga, “ por los jugadores y equipos que tienen, siempre se ven entre 8 y 2 equipos que siempre pelean por el título y por clasificar, en otras ligas solo 2 o 3”.

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Sin embargo, se le cuestionó sobre la mala representación internacional de los equipos colombianos y esto dijo: “Lo que pasa es que no es lo mismo la liga local a los torneos internacionales, que son muy dificiles. No es fácil pero equipos como Nacional y Millonarios tienen la nómina e hinchada pero son partidos se definen por detalles”.

Por último, el jugador habló acerca de su nivel, que se ha visto afectado por las recientes lesiones, “yo sé que no estoy en mi mejor versión porque vengo de muchas lesiones y es difícil, pero yo sé mi capacidad con el balón y si vine aquí es porque tengo el nivel para hacerlo bien y ojalá podamos terminar el año bien y ustedes conocer la mejor version de Souza”.