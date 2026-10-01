¿Junior está eliminado de la Liga colombiana? así quedó su situación tras derrota con Nacional

Junior cayó 3-1 en Medellín ante Nacional y acumuló su quinta derrota del campeonato, resultado que volvió a crear preocupación en la hinchada del Tiburón luego de dos victorias consecutivas que avivaron la ilusión de la clasificación.

Luego del encuentro, desde Nacional han asegurado que fue un resultado que eliminó al equipo barranquillero del campeonato. De hecho, el técnico Lucas González, manifestó: “La última vez que ellos vinieron acá, celebraron el título, así que hoy teníamos la posibilidad de eliminarlo”.

¿Realmente está eliminado Junior de la Liga?

Junior quedó en el puesto 16 de la tabla de posicione con 9 puntos, producto de 2 triunfos, 3 empates y 5 derrotas en 11 partidos disputados. Vale la pena mencionar que el Tiburón tiene dos partidos aplazados, ante Pereira en condición de local y frente a Chicó en calidad de visitante.

Justamente esos dos partidos son los que mantienen con posibilidades al Junior de clasificar a cuadrangulares, tras un rendimiento del 27% en lo jugado del campeonato. No obstante, el conjunto barranquillero todavía tiene chances, aunque parece improbable que termine logrando el objetivo.

“El margen de error se achica mucho más. Tenemos el objetivo de entrar a los ocho. Veníamos con el deseo de ganar para tener tres victorias en línea, pero no tenemos margen de error. Viene Bucaramanga, un partido difícil, hay que ganar y buscar los puntos de local para pelear en los ocho”, dijo Fabián Ángel tras la derrota ante Nacional.

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¿Qué necesita Junior para clasificar?

El octavo puesto (Deportes Tolima) suma actualmente 18 puntos. Históricamente, el corte para entrar a los cuadrangulares en el formato de 19 fechas ronda entre 28 y 29 puntos. Para llegar a esa cifra objetivo de 28 puntos, Junior necesita conseguir cerca de 19 de los 27 puntos que le quedan por jugar, lo que representa un rendimiento aproximado del 70% en el tramo final.

Así las cosas, Junior necesita ganar 5 o 6 partidos de los 9 restantes, así como se puede permitir 1 o 2 derrotas. En caso de acumular 3 caídas más en lo que le resta, el techo máximo sería de 27, por lo que su clasificación dependería de otros resultados y diferencia de gol.

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