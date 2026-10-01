Dimayor hizo oficial la postergación de Inter Bogotá vs. Once Caldas ¿Por qué no se pudo jugar?

Internacional Bogotá y Once Caldas disputaban este jueves el partido adelantado de la fecha 17 en la Liga colombiana desde las 8:00 p.m. en el estadio Metropolitano de Techo. Sin embargo, por complicaciones en el desplazamiento del conjunto Blanco a Bogotá, tuvo que postergarse.

En un comunicado, el equipo caldense explicó las razones por las cuales no pudo llegar a la capital: “Once Caldas S.A. informa a la opinión pública, medios de comunicación e hinchada que el itinerario de viaje del equipo profesional, inicialmente programado para las 2:10 p. m. del miércoles 30 de septiembre, debió ser aplazado debido a condiciones climáticas que impidieron la realización del vuelo”, se lee inicialmente.

“Ante esta situación, el plantel fue citado nuevamente durante la mañana de este jueves 1 de octubre, a las 7:00 a. m.; sin embargo, las condiciones climáticas continúan imposibilitando el desplazamiento del equipo”, agregó el club.

Dimayor atiende la solicitud de Once Caldas y posterga el juego

Once Caldas estuvo en comunicación constante con la Dimayor pidiendo que se evaluara la situación. La entidad entendió lo sucedido y decidió posterar el juego, dejándolo para el domingo 4 de octubre a las 4:05 p.m.

“El equipo de Manizales no pudo viajar este miércoles 30 de septiembre en horas de la tarde por condiciones climáticas, lo mismo ocurrió en la mañana de este jueves 1 de octubre, por lo anterior se decidió reprogramar el encuentro para este domingo 4 de octubre a las 4:05 p.m”, detalló Dimayor.

Así las cosas, el domingo se enfrentarán dos partidos a la misma hora: Cúcuta Deportivo vs. Deportivo Pereira, por la fecha 13, e Internacional Bogotá vs. Once Caldas.