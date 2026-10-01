¿Cuál fue el mejor jugador de colombiano en septiembre? Esto dicen las estadísticas

Yeison Guzmán cerró septiembre como el colombiano con mejor calificación promedio en las principales Ligas de América y Europa. Según los registros de Sofascore recopilados, el volante de América de Cali obtuvo una puntuación de 8,12 durante el mes.

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El atacante de 28 años fue titular en los cinco partidos que disputó América durante septiembre, con un balance de tres victorias, un empate y una derrota. En cuatro de esos encuentros consiguió marcar, aportando una asistencia en la goleada 3-0 frente a Alianza FC el pasado 3 de septiembre.

Guzmán también marcó contra Deportivo Pereira, Deportes Tolima y Águilas Doradas, consolidándose como una de las principales figuras del equipo dirigido por David González.

Un año de alto nivel

El rendimiento de septiembre se suma a una temporada destacada para Guzmán. De acuerdo con la plataforma, el jugador acumula 22 goles y cuatro asistencias en 37 apariciones durante 2026, con 33 partidos como titular.

Su rendimiento también ha sido esencial para el América, que se mantiene en la parte alta de la Liga Colombiana 2026-ll y tiene al jugador como su principal referente ofensivo.

Quintero, segundo en el podio

El segundo colombiano que superó los ocho puntos de promedio durante septiembre fue Juan Fernando Quintero. El mediocampista del Independiente Medellín obtuvo una calificación de 8,00 después de disputar cuatro partidos y marcar un gol, precisamente en el empate 2-2 frente a Atlético Bucaramanga.

El podio lo completó Jeisson Palacios, defensor del Nashville SC, con una valoración de 7,70. Por su parte, Luis Javier Suárez, del Sporting Lisboa, es quinto con promedio de 7,55.