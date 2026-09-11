Medellín anunció el fichaje de Jackson Martínez: “El regreso de un referente que dejó una huella”

Independiente Medellín hizo oficial el regreso de Jackson Martínez, un ídolo de la institución que supo salir campeón de la Liga colombiana en el segundo semestre del 2009, además de haber ganado una Bota de Oro como máximo anotador de ese mismo torneo. El delantero de 39 años regresa del retiro, pues no juega desde 2020 cuando defendió los colores de Portimonense.

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Vale la pena mencionar que Martínez intentó regresar anteriormente al conjunto antioqueño, pero finalmente no se dio debido a la lesión crónica en el tobillo izquierdo que le impedía competir al máximo rendimiento. Incluso, estuvo probándose con Águilas Doradas en 2022 bajo la dirección de Leonel Álvarez, pero tampoco se dio su contratación.

Así anunció Medellín el regreso de Jackson

Tras sus pasos por Jaguares de Chiapas de México, Porto, Atlético de Madrid, Guangzhou Evergrande y Portimonense, así como su largo parón, Medellín anunció que firmó un contrato inicialmente hasta diciembre. Hay opción de extender el vinculo, pero queda supeditado a condiciones establecidas.

“Su regreso representa mucho más que la llegada de un jugador. Es el regreso de un referente que dejó una huella imborrable en nuestra institución y que, después de construir una destacada carrera internacional, vuelve a vestir de rojo para seguir escribiendo su historia con el DIM”, dio a conocer el equipo.

Jackson y Juanfer, nuevamente de juntos

Juan Fernando Quintero y Jackson Martínez se vuelven a encontrar luego de haber coincidido entre 2012 y 2015 en el Porto. Disputaron un total de 61 partidos y tienen una participación conjunta en 5 goles.

Si bien Juanfer ya ha tenido participación en juegos del cuadro antioqueño, habrá que esperar cuánto tiempo tardará el acondicionamiento para verlos a ambos juntos en la cancha.

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Medellín cierra de esta manera un mercado que comenzó con la vinculacion de Amaranto Perea como entrenador. Asimismo, llegaron Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, Juan José Córdoba, Alfonso Simarra y Juan Fernando Quintero.