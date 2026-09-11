Santiago Buitrago rompe en llanto tras perder la etapa 19 en Vuelta a España: vea el emotivo momento

ESTEPONA​, SPAIN - SEPTEMBER 11: Santiago Buitrago of Colombia and Team Bahrain Victorious - Polka dot Mountain Jersey attacks in the breakaway during the La Vuelta - 81st Tour of Spain 2026, Stage 19 a 210.8km stage from Velez-Malaga to Penas Blancas. Estepona 1274m / #UCIWT / on September 11, 2026 in Estepona, Spain. (Photo by Antonio Baixauli - Pool/Getty Images) / Pool

Santiago Buitrago logró el segundo puesto en la etapa 19 de la Vuelta España. La etapa consistió en un recorrido de 210 kilómetros entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas, que contó con 3 premios de montaña. El bogotano se mantuvo entre los escapados del pelotón con otros 3 pedalistas.

A menos de 3 kilómetros de meta, Buitrago atacó al grupo de fuga, pero faltando 400 metros el irlandés Eddie Dumbar se repuso y le arrebató el triunfo.

Tras finalizar segundo 14 segundos después del vencedor, el colombiano no pudo resistirse al llanto que combinó el cansancio con la impotencia de perder la una etapa que tenía prácticamente ganada.

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¿Qué dijo Buitrago?

Durante el trabajo de recuperación, el pedalista de Team Bahrain declaró: “Jugué mis cartas y no me dio hasta el final, pero bueno, otro segundo puesto... Se me vino el mundo abajo, y nada, intenté llegar”, explicó Buitrago tras la sensación de como Dumbar lo rebasó en los metros finales.

“Es un palo para mí... Pero nada, ahora solo queda recuperar y mañana será otro día”, añadió el ciclista optimista con el proposito de conseguir la última etapa de la carrera.

Esta es la segunda oportunidad en la presente edición de la ronda ibérica que el colombiano logra el segundo puesto en una etapa, luego de hacerlo en la jornada 14.

Buitrago mantiene el liderato en la montaña

Santiago Buitrago sigue líder en la clasificación de la montaña con 78 puntos, luego de lograr 9 unidades en la fracción de este viernes. Le sacó una diferencia de 38 puntos al belga Wout van Aert.