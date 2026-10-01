Liga colombiana 2026-II: Así estaría el grupo de los ocho si fuera por rendimiento y no por puntos

James Rodríguez durante su partido ante el Junior / Colprensa.

A puertas de comenzar la fecha 13 del fútbol colombiano, la Liga todavía cuenta con varios compromisos pendientes. Los aplazamientos han sido una constante este semestre y se han debido a distintos motivos, siendo la emergencia por el temblor que sacudió al país el pasado 10 de agosto una de las principales razones de los retrasos.

Únicamente dos equipos tienen su calendario al día, Millonarios e Internacional de Bogotá. Incluso, en el caso del equipo Embajador, cuenta con un partido adelantado, el clásico en el que cayó 3-2 ante Santa Fe, adelantado por conciertos en El Campín.

Por lo demás, todos los equipos tienen al menos un juego pendiente en esta Liga. Los clubes que menos compromisos han disputado, cuentan como mínimo con 10 encuentros jugados en este campeonato.

Así las cosas, si bien la tabla de posiciones de la Liga colombiana da indicios de quiénes clasificarán a cuadrangulares, tendría varias modificaciones si se midiera desde el rendimiento de cada uno de los equipos.

Tabla de posiciones de la Liga por rendimiento

América lidera la tabla de posiciones de la Liga con 24 puntos; no obstante, el equipo que ha tenido un mejor rendimiento en el certamen es Nacional con un 73.3% de rendimiento y todavía con dos partidos pendientes. El desempeño de los vallecaucanos sigue siendo muy destacable en el campeonato, equivalente a un 72.7%, el segundo mejor del certamen.

Pos. Equipo Pts PJ % 1 Nacional 22 10 73.3 2 América 24 11 72.7 3 Bucaramanga 20 10 66.7 4 Cali 21 11 63.6 5 Medellín 19 11 60.6 6 Santa Fe 18 11 57.6 7 Tolima 18 11 54.5 8 Millonarios 21 13 53.8 9 Llaneros 14 11 42.4 10 Águilas Doradas 11 10 36.7 11 Boyacá Chicó 11 10 36.7 12 Once Caldas 12 11 36.4 13 Cúcuta 12 11 36.4 14 Internacional de Bogotá 12 12 33.3 15 Alianza FC 11 11 33.3 16 Junior 9 10 30 17 Fortaleza 9 11 27.3 18 Pereira 8 10 26.7 19 Pasto 8 11 24.2 20 Jaguares 7 10 23.3

Así las cosas, partiendo desde el rendimiento en el presente campeonato, se mantendrían los mismos ocho equipos que actualmente se encuentra clasificados, cambiando algunas posiciones.

Tabla de posiciones Liga 2026-II