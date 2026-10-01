Juan José Rosa tras la victoria sobre Junior: “Estamos muy felices porque están eliminados”

Atlético Nacional se impuso 3-1 a Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot este miércoles 30 de septiembre por la fecha 3 de la liga colombiana, con goles de Andrés Sarmiento y un doblete de Andrés Román. Guillermo Paiva marcó para el conjunto visitante.

Después del encuentro, Juan José Rosa atendió a los medios en zona mixta y destacó la alegría del grupo por conseguir los tres puntos ante el bicampeón del campeonato

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Rosa no ocultó su satisfacción por la victoria y fue contundente al referirse a la situación de Junior en la Liga Colombiana. “Estamos muy felices, muy felices de verdad, porque, voy a decir algo aquí: están eliminados” declaró el jugador.

La frase rápidamente tomó protagonismo después del partido y fue recogida por los medios Cábala Verdolaga, Nacional es Pasión, y demás medios nacionales.

La declaración se da en medio de una rivalidad que tiene como antecedente reciente la final del semestre anterior, cuando Junior se quedó con el título ante Nacional en la capital antioqueña. Durante el partido también destacaron los gestos de Ian Poveda durante la celebración del tercer gol de Andrés Felipe Román.

Junior todavía tiene posibilidades

Aunque Rosa aseguró que Junior está eliminado, la situación matemática todavía no es definitiva. El equipo dirigido por Sebastián Viera suma nueve puntos y aún tiene 27 unidades por disputar, por lo que mantiene posibilidades de luchar por un lugar entre los ocho mejores.

Sin embargo, la derrota reduce considerablemente su margen de error de cara a las últimas jornadas de la fase todos contra todos.

Rosa también habló de su proceso

Más allá de la polémica frase, el jugador resaltó el respaldo que ha recibido dentro del plantel y de los referentes de Nacional. En sus declaraciones mencionó especialmente la confianza que le transmitieron jugadores como James Rodríguez y Edwin Cardona antes de ingresar al campo, además del apoyo de su familia durante su proceso.