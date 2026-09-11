Con apoyo de la DEA desarticularon red narcotraficante que movió US$180 millones en criptoactivos

Medellín

Imperium es el nombre del megaoperativo que desarrollaron la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de la DEA, con el que se afectó una red narcotraficante que movilizó cerca de 180 millones de dólares en criptoactivos.

Esta estructura, según la información de las autoridades, habría utilizado algunas empresas legalmente constituidas, billeteras virtuales y operaciones internacionales para ocultar los recursos que le dejaba el tráfico de drogas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que “dentro de la investigación se muestra cómo habrían lavado activos hacia otros países a través de criptomonedas por alrededor de 180 millones de dólares”.

Labor articulada

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó la labor que se articuló con la Policía Nacional, la DEA y la Fiscalía General de la Nación, para afectar esta organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, con injerencia criminal en Antioquia y el Valle del Cauca.

Según explicó el mandatario distrital, “Yo mismo conversé con el director de la DEA para la región andina. Hablamos sobre estas operaciones. Vienen muchas más y saben que tienen toda la colaboración de parte de la Alcaldía de Medellín, de parte nuestra y de la articulación con las demás entidades”.

Resultados operacionales

El megaoperativo permitió la captura de 10 personas y además estableció que esta estructura habría movilizado millonarios recursos y utilizado el territorio antioqueño para facilitar sus actividades ilícitas.

Explicó el gobierno de Medellín que “durante la investigación se estableció que habrían movilizado aproximadamente 180 millones de dólares en criptoactivos mediante billeteras virtuales y billeteras frías, incluso a través de operaciones con un exchange de criptomonedas en Irán”.

Esta organización habría realizado operaciones financieras por $2.3 billones en nuestro país, mediante unas 2.000 transacciones internacionales y el uso de empresas legalmente constituidas.

Presencia en el Urabá

Luego de las labores de inteligencia, se determinó que esta estructura habría instrumentalizado actividades y procesos logísticos en la zona portuaria de Turbo, en el Urabá antioqueño, para facilitar el tráfico transnacional de cocaína.

Esta organización tendría la capacidad de mover recursos a gran escala, utilizar mecanismos financieros digitales y tradicionales, y aprovechar actividades logísticas en zonas estratégicas para el tráfico de cocaína.

El trabajo de las autoridades también logró establecer que esta estructura tiene conexiones con estructuras del Clan del Golfo, lo que amplía el impacto en la organización.

Posibilidades de extradición

El alcalde, Federico Gutiérrez, dijo que “si algo he aprendido e insistido a lo largo de estos años que llevamos de lucha en contra de las estructuras criminales, es que a estos cabecillas no les duele la captura o ir a la cárcel; inclusive están preparados para la muerte. Lo único que les duele es la extradición o la extinción de dominio, que les quiten la plata producto de lo que han conseguido de manera ilegal”.

Los 10 capturados quedaron en manos de las autoridades mientras avanzan las actuaciones contra los bienes, recursos y demás integrantes.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, concluyó que “esta gente tiene que entender que ha hecho mucho daño en el mundo alrededor del tema del tráfico de drogas. Se sentían protegidos por el anterior Gobierno Nacional y se está demostrando que, en esta nueva etapa, con el presidente Abelardo de la Espriella, con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos y las instituciones de Colombia como la Policía, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación y desde las alcaldías, se pueden dar duros golpes”.