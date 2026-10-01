Savia Salud presentó al Gobierno Nacional sus estrategias para atender a pacientes de alto costo

Directora de Cuenta de Alto Costo y gerente de Savia Salud en Medellín. Cortesía: Savia Salud.

Medellín

La directora de la Cuenta de Alto Costo, Lizbeth Acuña, se reunió con el gerente de la EPS Savia Salud, Mauricio Martínez Flórez, para buscar el fortalecimiento en la gestión de los pacientes de alto riesgo que están afiliados o son beneficiarios de esta entidad.

Se busca, con este tipo de encuentros, concertar acciones que mejoren los resultados en la atención de los requerimientos que tienen estos pacientes, que representan un mayor porcentaje de recursos económicos y de infraestructura para su atención.

Plan de choque

Esta reunión hace parte del Plan de Choque en Salud anunciado por el presidente Abelardo De La Espriella en las más recientes semanas, y pretende articular las acciones orientadas a fortalecer la gestión del riesgo y la atención de los pacientes, en especial los de alto costo.

Es importante recordar que el Plan de Choque en Salud comenzó el pasado 23 de septiembre y busca identificar pacientes con medicamentos o procedimientos pendientes y hacer seguimiento hasta verificar que reciban efectivamente la atención requerida.

Lo que debe venir a futuro

Luego de esta visita de la directora de la Cuenta de Alto Costo, se trazaron algunas acciones como parte de una estrategia para la gestión de enfermedades de alto costo y el seguimiento de pacientes.

Explicó Lizbeth Acuña Merchán, directora de la Cuenta de Alto Costo, que “Nosotros, desde la Cuenta de Alto Costo, hemos contribuido, y solamente en una parte inicial, que fue cómo podemos agrupar unas condiciones que tienen una ventana de oportunidad en este plan de choque”.

Dijo que los pacientes de alto costo representan una mayor proporción de la gestión de los recursos del sistema y una proporción importante de pacientes tiene una atención o algo pendiente por resolver.

Desde la Cuenta de Alto Costo se está haciendo un trabajo inicial, con el apoyo de científicas sociales, con el apoyo también y el aporte de todas las EPS, los gestores farmacéuticos, los prestadores y las organizaciones de pacientes, para lograr estructurar el inicio del plan de intervención.

Resultado del encuentro

La directora de la Cuenta de Alto Costo resaltó el trabajo de Savia Salud por “apostarle a una gestión de riesgo en el país, para que puedan tener unos mejores resultados en salud”.

La funcionaria expresó que “creemos que esta asistencia técnica va a ser muy valiosa porque vamos a articular esfuerzos que ellos están haciendo desde la conformación de una red de contratación muy importante que les va a aportar a que los pacientes sean atendidos con mejor calidad y, por supuesto, lo que todos esperamos, que tengan mejores resultados en salud.

Por su parte, Mauricio Martínez Flórez, gerente general de Savia Salud EPS, indicó que “es muy importante este encuentro. Estamos trabajando de manera decidida para fortalecer nuestra gestión y responder con oportunidad a las necesidades de nuestros afiliados”.

Esta visita de la directora de la Cuenta de Alto Costo se convirtió en un espacio estratégico para alinear esfuerzos, compartir información y fortalecer las acciones que permitan avanzar en la recuperación de la atención y en mejores resultados en salud para los afiliados de Savia Salud.