Este es el cartel de los más buscados del Clan del Golfo en Antioquia: ofrecen hasta $500 millones

Cartel de los más buscados del Clan del Golfo. Foto: Gobernación de Antioquia.

Antioquia

La Gobernación de Antioquia presentó el cartel de los más buscados del Clan del Golfo en el Suroeste antioqueño y anunció recompensas de hasta $500 millones por información que permita la captura de sus principales cabecillas.

Los señalados integrantes pertenecerían a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, a la que las autoridades atribuyen diferentes actividades criminales en el Suroeste y Occidente del departamento, entre ellas homicidios, extorsiones, amenazas y otras acciones delictivas.

Principales objetivos

El principal objetivo del cartel es Nelson Enrique Guzmán Ruiz, alias ‘Soldado’, señalado como cabecilla de esta estructura. Según la Gobernación, tendría injerencia criminal en el Suroeste y Occidente antioqueño y estaría relacionado con el atentado ocurrido en julio de 2025, en el que murieron dos soldados profesionales.

Alias ‘Soldado’ hace parte de los 19 objetivos de alto valor de la Operación Cazador Antioquia (OCA) y por información que permita su captura se ofrecen hasta $500 millones de recompensa.

En el cartel también aparecen alias ‘Mono Bigotes’, señalado de participar en el cobro de extorsiones y homicidios selectivos; ‘Brayan’ o ‘Botón’, presunto segundo cabecilla; ‘Freddy Roca’, señalado como cabecilla de zona en Andes, Jardín e Hispania; ‘Gabriel’ o ‘Cilindro’, presunto cabecilla político, y ‘Saúl’ o ‘El Compa’, señalado como cabecilla financiero.

Por información que permita la identificación, judicialización y captura de estos cinco hombres, la Gobernación ofrece recompensas de hasta $200 millones.

Asimismo, se ofrecen hasta $100 millones por información sobre alias ‘La Parca’, señalado como cabecilla de narcotráfico; alias ‘Tato’, presunto integrante de la compañía Eduardo Rafael Betín; alias ‘Silvestre’, de la compañía Adrián Alexander David Urrego; y alias ‘Guacho’, de la compañía Ubeimar de Jesús Benítez Durango. También hay una recompensa de hasta $100 millones por información que permita identificar al cabecilla de la compañía Neil Antonio Acota Manga.

“Sembrando terror, generando amenazas, intimidaciones, extorsiones, homicidios. Necesitamos de la comunidad, ustedes son los ojos y los oídos de la fuerza pública. Necesitamos neutralizar estos delincuentes”, manifestó el secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía entregar información de manera anónima a las líneas 314 358 7212 y 321 394 7094, o a través de la Línea 123 Antioquia.