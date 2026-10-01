Alcaldía de Bello recuperó espacio público en la Unidad Deportiva Tulio Ospina

Medellín, Antioquia

El escenario deportivo ubicado en la Unidad Deportiva Tulio Ospina, se vio intervenido por la Alcaldía de Bello, con el objetivo de recuperar sus espacios públicos, fortalecer la seguridad y garantizar el adecuado uso de este escenario deportivo por parte de la comunidad.

La jornada fue liderada por la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a través de la Dirección Operativa de Espacio Público, que realizó acciones de pedagogía y sensibilización con los vendedores informales ubicados en el sector. Durante el procedimiento también se efectuaron revisiones relacionadas con las condiciones sanitarias de los productos ofrecidos.

Como parte de la recuperación de las zonas verdes y áreas comunes, fueron retirados elementos que ocupaban de manera inadecuada estos espacios. Entre ellos, fue el desmonte de cinco cambuches instalados en el sector.

Reivindicación de personas en situación de calle

Paralelamente, funcionarios de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana realizaron un acercamiento a personas en situación de calle para presentarles la oferta institucional disponible y las alternativas de atención y acompañamiento que ofrece la Administración Municipal.

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Según la Alcaldía, estas acciones hacen parte de un trabajo articulado que busca combinar pedagogía, prevención, atención social y control para proteger los espacios públicos de Bello y promover condiciones adecuadas para su disfrute.

La Administración Municipal anunció que continuará realizando intervenciones en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de crear espacios que contengan experiencias familiares con relación a la salud física y segura.